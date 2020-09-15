Говорим решительное «нет» старым треникам и отжившему свое свитшоту Marс Jacobs в качестве аутфита для загородной прогулки! Признаемся себе: человек 2020, уставший от домашнего заточения, использует любую возможность хорошо одеться. На платьях не настаиваем, вставать на каблуки не советуем, поэтому собрали удобные, красивые и практичные образы из классных вещей, многие из которых еще и высокотехнологичны. Осторожно: рискуете прослыть главным модником Ленобласти.
Идем в лес! 13 образов для похода за грибами или прогулкам по Ленобласти
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Куртка из хлопка Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 423 400 руб.
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Куртка из хлопка Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 423 400 руб.
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Комбинезон из шерсти Lemaire, Babochka, Невский пр., 153, 89 100 руб.
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Ботинки Brunello Cucinelli, Babochka, Невский пр., 153, 84 200 руб.
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Портмоне-браслет Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 36 200 руб.
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Очки Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 10 200 руб.
Соответствовать антуражу флоры и фауны, а также усилить свое единство с природой помогут образы, в которых есть вещи с анималистичными принятом или вышивкой. На камуфляж для пряток в кустах предложенные нами варианты не тянут, но кто будет прятаться в таких-то куртках и тренче!
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Тренч Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 117 000 руб.
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Кардиган Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 137 000 руб.
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Юбка Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 400 руб.
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Ботинки Diemme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 700 руб.
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Рюкзак Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 139 000 руб.
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Куртка Kenzo, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 22 740 руб.
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Кроссовки Eytys, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 24 430 руб.
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Леггинсы Iro, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 20 950 руб.
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Свитшот Marc Jacobs, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 14 940 руб.
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Солнцезащитные очки Gucci, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 22 400 руб.
И не обязательно облачаться в подчеркнуто спортивную одежду. Леггинсы, например, вполне могут быть кожаными, а кроссовки вместо беговых — на массивной рифленой подошве.
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Куртка Finn Flare, МЕГА Дыбенко, Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12 км
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Водолазка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А
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Брюки Finn Flare, МЕГА Дыбенко, Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12 км
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Кроссовки Puma x KidSuper Studios, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Если душа просит элегантности, на помощь придут классическая водолазка, прямые брюки (главное потеплее!) и трендовая в этом сезоне стеганая куртка.
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Пальто Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 124 000 руб.
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Свитер N21, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 65 800 руб.
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Брюки Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.
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Сумка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 72 800 руб.
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Ботинки Jimmy Choo x Timberland, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 58 100 руб.
Или можно заменить куртку на пальто с миксом узоров. Главное, чтобы у него был ворот повыше!
Максимум спорта и максимум цвета, чтобы в случае похода глубоко в лес, можно было оставаться заметным. Да и боди с горлом — одна из самых подходящих вещей для долгого променада на природе.
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Пуховик Diego M, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 57 900 руб.
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Платье «Мир кашемира», «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 46 200 руб.
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Полуботинки Caprice, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 8 300 руб.
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Шарф FRAAS, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 3 900 руб.
Чтобы отправиться на прогулку после работы в офисе, необязательно бежать переодеваться. Удобные казаки, кашемировое платье, шарф или шерстяные брюки с джемпером в помощь.
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Пуховик Diego М, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 57 900 руб.
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Брюки Liu Jo, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 17 900 руб.
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Джемпер Liu Jo, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 20 500 руб.
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Ботинки Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 33 500 руб.
Нужно быть готовым к дождям и ветру (мы же все-таки в Петербурге), поэтому делаем упор на технологичность. Не нужно облачаться в водооталкивающую одежду полностью, но на куртке, способной противостоять даже ливню или резиновых сапогах, мы настаиваем.
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Куртка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 126 500 руб.
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Джинсы Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 600 руб.
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Худи Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 900 руб.
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Рюкзак Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 000 руб.
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Сапоги F_WD, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 250 руб.
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Плащ Shu, Литейный пр., 61, 4 190 руб.
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Лонгслив Vans Off The Wall Tee, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 190 руб.
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Джинсы Shu, Литейный пр., 61, 3 490 руб.
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Кеды Vans UltraRange EXO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 790 руб.
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Рюкзак Shu, Литейный пр., 61, 2 790 руб.
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Шапка Shu, Литейный пр., 61, 1 190 руб.
Еще пара универсальных образов, в которых и на вечеринку, и на прогулку. Бомбер и светлый плащ как раз для выходов сейчас — пока в Петербург еще окончательно не пришла типичная для нашего города осень.
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Бомбер Saint-Tokyo, Уральская, 13, 26 200 руб.
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Брюки Saint-Tokyo, Уральская, 13, 5 800 руб.
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Худи Saint-Tokyo, Уральская, 13, 9 400 руб.
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Кеды Eytys, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 830 руб.
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Сумка Saint-Tokyo, Уральская, 13, 7 350 руб.
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Куртка Tommy Hilfiger, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 21 990 руб.
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Худи «Мир кашемира», «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 26 000 руб.
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Брюки «Мир кашемира», «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 25 800 руб.
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Перчатки ROECKL, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 3 900 руб.
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Шапка FRAAS, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 6 900 руб.
Желание пройтись по лесным месивам может возникнуть внезапно, поэтому нужно быть готовым. В образе из удобных кашемировых брюк и такого же худи комфортно как дома, так и на прогулке. Главное не забыть перчатки и шапку.
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