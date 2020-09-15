Идем в лес! 13 образов для похода за грибами или прогулкам по Ленобласти

Соответствовать антуражу флоры и фауны, а также усилить свое единство с природой помогут образы, в которых есть вещи с анималистичными принятом или вышивкой. На камуфляж для пряток в кустах предложенные нами варианты не тянут, но кто будет прятаться в таких-то куртках и тренче!