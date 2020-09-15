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Идем в лес! 13 образов для похода за грибами или прогулкам по Ленобласти

Говорим решительное «нет» старым треникам и отжившему свое свитшоту Marс Jacobs в качестве аутфита для загородной прогулки! Признаемся себе: человек 2020, уставший от домашнего заточения, использует любую возможность хорошо одеться. На платьях не настаиваем, вставать на каблуки не советуем, поэтому собрали удобные, красивые и практичные образы из классных вещей, многие из которых еще и высокотехнологичны. Осторожно: рискуете прослыть главным модником Ленобласти.

  • Куртка из хлопка Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 423 400 руб.

  • Куртка из хлопка Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 423 400 руб.

  • Комбинезон из шерсти Lemaire, Babochka, Невский пр., 153, 89 100 руб.

  • Ботинки Brunello Cucinelli, Babochka, Невский пр., 153, 84 200 руб.

  • Портмоне-браслет Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 36 200 руб.

  • Очки Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 10 200 руб.

Соответствовать антуражу флоры и фауны, а также усилить свое единство с природой помогут образы, в которых есть вещи с анималистичными принятом или вышивкой. На камуфляж для пряток в кустах предложенные нами варианты не тянут, но кто будет прятаться в таких-то куртках и тренче! 

  • Тренч Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 117 000 руб.

  • Кардиган Brunello Cucinelli, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 137 000 руб.

  • Юбка Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 95 400 руб.

  • Ботинки Diemme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 27 700 руб.

  • Рюкзак Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 139 000 руб.

  • Куртка Kenzo, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 22 740 руб.

  • Кроссовки Eytys, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 24 430 руб.

  • Леггинсы Iro, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 20 950 руб.

  • Свитшот Marc Jacobs, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 14 940 руб.

  • Солнцезащитные очки Gucci, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 22 400 руб.

И не обязательно облачаться в подчеркнуто спортивную одежду. Леггинсы, например, вполне могут быть кожаными, а кроссовки вместо беговых — на массивной рифленой подошве.

  • Куртка Finn Flare, МЕГА Дыбенко, Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12 км

  • Водолазка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А

  • Брюки Finn Flare, МЕГА Дыбенко, Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 12 км

  • Кроссовки Puma x KidSuper Studios, «Галерея», Лиговский пр., 30а

Если душа просит элегантности, на помощь придут классическая водолазка, прямые брюки (главное потеплее!) и трендовая в этом сезоне стеганая куртка.

  • Пальто Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 124 000 руб.

  • Свитер N21, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 65 800 руб.

  • Брюки Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.

  • Сумка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 72 800 руб.

  • Ботинки Jimmy Choo x Timberland, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 58 100 руб.

Или можно заменить куртку на пальто с миксом узоров. Главное, чтобы у него был ворот повыше!

  • Анорак Vans Supply 66, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Лонгслив Vans Supply 66, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Кроссовки Vans Supply 66, «Галерея», Лиговский пр., 30а

  • Сумка Vans Supply 66, «Галерея», Лиговский пр., 30а

Максимум спорта и максимум цвета, чтобы в случае похода глубоко в лес, можно было оставаться заметным. Да и боди с горлом — одна из самых подходящих вещей для долгого променада на природе.

  • Пуховик Diego M, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 57 900 руб.

  • Платье «Мир кашемира», «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 46 200 руб.

  • Полуботинки Caprice, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 8 300 руб. 

  • Шарф FRAAS, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 3 900 руб.

Чтобы отправиться на прогулку после работы в офисе, необязательно бежать переодеваться. Удобные казаки, кашемировое платье, шарф или шерстяные брюки с джемпером в помощь.

  • Пуховик Diego М, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 57 900 руб.

  • Брюки Liu Jo, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 17 900 руб.

  • Джемпер Liu Jo, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 20 500 руб.

  • Ботинки Pertini, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 33 500 руб.

  • Шерстяная двойная парка Krakatau, Загородный пр., 9, 23 990 руб.

  • Джинсы Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 153, 11 200 руб.

  • Худи Walk Of Shame, Babochka, Невский пр., 153, 20 700 руб.

  • Кеды Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 153, 6 800 руб.

Нужно быть готовым к дождям и ветру (мы же все-таки в Петербурге), поэтому делаем упор на технологичность. Не нужно облачаться в водооталкивающую одежду полностью, но на куртке, способной противостоять даже ливню или резиновых сапогах, мы настаиваем.

  • Куртка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 126 500 руб.

  • Джинсы Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 600 руб.

  • Худи Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 68 900 руб.

  • Рюкзак Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 000 руб.

  • Сапоги F_WD, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 250 руб.

  • Плащ Shu, Литейный пр., 61, 4 190 руб.

  • Лонгслив Vans Off The Wall Tee, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 190 руб.

  • Джинсы Shu, Литейный пр., 61, 3 490 руб.

  • Кеды Vans UltraRange EXO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 8 790 руб.

  • Рюкзак Shu, Литейный пр., 61, 2 790 руб.

  • Шапка Shu, Литейный пр., 61, 1 190 руб.

Еще пара универсальных образов, в которых и на вечеринку, и на прогулку. Бомбер и светлый плащ как раз для выходов сейчас — пока в Петербург еще окончательно не пришла типичная для нашего города осень.

  • Куртка Tommy Hilfiger, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 21 990 руб.

  • Худи «Мир кашемира», «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 26 000 руб.

  • Брюки «Мир кашемира», «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 25 800 руб.

  • Перчатки ROECKL, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 3 900 руб.

  • Шапка FRAAS, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 6 900 руб.

Желание пройтись по лесным месивам может возникнуть внезапно, поэтому нужно быть готовым. В образе из удобных кашемировых брюк и такого же худи комфортно как дома, так и на прогулке. Главное не забыть перчатки и шапку.

Татьяна Зиза,
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