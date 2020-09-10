Первые две модели Instapump Fury дизайнер Скотт Моррис создал еще в 90-е, а сейчас дополнил серию тремя новыми парами в свежих расцветках. Итоговая линейка состоит из пяти вариантов кроссовок с технологией подкачки воздуха Pump, фирменной амортизацией Hexalite, верхом из прочного нейлона и вставками из лакированной кожи, отсылающих к воде, огню и воздуху.
У Reebok вышла новая линейка кроссовок Instapump Fury Legion, вдохновленная природными стихиями
JP BLAZE x Instapump Fury, вдохновленные оригинальным силуэтом Instapump Fury OG 90-х, символизируют огонь. Тому подтверждение — белая подошва и черный верх с каркасом природного красного цвета. Модель AYANNA AIR отсылает ко второму поколению Instapump Fury OG и отличается каркасом розового, лилового и черного оттенков поверх черно-белой основы. За управление водой в серии отвечают кроссовки RAYNE SHEETZ с голубыми вставками соответственно, за управление воздухом — белые WYNN D SKIES с бело-серой отделкой, а в дизайне ROCK C RUSH объединились белая подошва, черный верх и каменисто-серая накладка.
Серия Reebok Instapump Fury Legion доступна с 10 сентября в магазинах и на сайте бренда, стоимость кроссовок — 12 999 рублей.
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