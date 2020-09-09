У Coach вышла коллекция с принтами в виде работ Жан-Мишеля Баскии

Пожалуй, самый узнаваемый и часто цитируемый из них — динозавр. В коллекции Coach его тоже много — на худи, футболках и сумках. Последние, кстати, представлены в разных размерах и формах: от поясных до рюкзаков. В кампании новой коллекции, снялись актер Майкл Б. Джордан, музыкант Джон Батист, певица и актриса Дженнифер Лопес, модель Палома Эльсессер.