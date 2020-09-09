Американский бренд вдохновился творчеством художника и перенес знаковые для Баскии элементы его работ на сумки, худи, плащи и футболки. Каждая вещь украшена принтом или вышивкой с фрагментами граффити или изображением персонажа.
У Coach вышла коллекция с принтами в виде работ Жан-Мишеля Баскии
Пожалуй, самый узнаваемый и часто цитируемый из них — динозавр. В коллекции Coach его тоже много — на худи, футболках и сумках. Последние, кстати, представлены в разных размерах и формах: от поясных до рюкзаков. В кампании новой коллекции, снялись актер Майкл Б. Джордан, музыкант Джон Батист, певица и актриса Дженнифер Лопес, модель Палома Эльсессер.
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