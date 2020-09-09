Puma и бренд Von Dutch представили результат своей первой коллаборации — коллекцию спортивной одежды

Футболки, худи и кофты из коллекции Puma x Von Dutch выполнены в той же цветовой гамме, состоящей из розового, синего и черного. Бонусом — панама и кепки со сменными патчами.

Вещи из коллекции поступят в продажу 12 сентября, купить в Петербурге их можно в ТЦ «Галерея».