Von Dutch — американская марка, названная в честь художника, основателя движения Kustom Kulture Кенни Ховарда, больше известного под именем Von Dutch. Дебютная коллаборация двух брендов объединила графику Von Dutch со спортивной одеждой Puma.
Puma и бренд Von Dutch представили результат своей первой коллаборации — коллекцию спортивной одежды
Коллекция состоит из одежды, аксессуаров и кроссовок: Future Rider, RS-2K, Ralph Sampson Mid и Ralph Sampson. В России будут доступны только последние. Это классическая модель в двух вариантах: лоутоп и хайтоп. Ralph Sampson созданы из черной замши и сетки, а сбоку украшены фирменным Puma Formstrip в клетчатой оригинальной расцветке Von Dutch. Дизайн Ralph Sampson Mid сочетает белый, розовый и темно-синий цвета, отличается язычком со сменными патчами на липучке и надписью «Все в подсознании» на боковой части кроссовок. Клетчатый принт и розовый цвет в коллекции неслучайны — эти элементы отсылают к бейсболкам Von Dutch.
Футболки, худи и кофты из коллекции Puma x Von Dutch выполнены в той же цветовой гамме, состоящей из розового, синего и черного. Бонусом — панама и кепки со сменными патчами.
Вещи из коллекции поступят в продажу 12 сентября, купить в Петербурге их можно в ТЦ «Галерея».
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