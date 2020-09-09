18+

Puma и бренд Von Dutch представили результат своей первой коллаборации — коллекцию спортивной одежды

Von Dutch — американская марка, названная в честь художника, основателя движения Kustom Kulture Кенни Ховарда, больше известного под именем Von Dutch. Дебютная коллаборация двух брендов объединила графику Von Dutch со спортивной одеждой Puma.

Коллекция состоит из одежды, аксессуаров и кроссовок: Future Rider, RS-2K, Ralph Sampson Mid и Ralph Sampson. В России будут доступны только последние. Это классическая модель в двух вариантах: лоутоп и хайтоп. Ralph Sampson созданы из черной замши и сетки, а сбоку украшены фирменным Puma Formstrip в клетчатой оригинальной расцветке Von Dutch. Дизайн Ralph Sampson Mid сочетает белый, розовый и темно-синий цвета, отличается язычком со сменными патчами на липучке и надписью «Все в подсознании» на боковой части кроссовок. Клетчатый принт и розовый цвет в коллекции неслучайны — эти элементы отсылают к бейсболкам Von Dutch.

Футболки, худи и кофты из коллекции Puma x Von Dutch выполнены в той же цветовой гамме, состоящей из розового, синего и черного. Бонусом — панама и кепки со сменными патчами.

Вещи из коллекции поступят в продажу 12 сентября, купить в Петербурге их можно в ТЦ «Галерея».

Татьяна Зиза,
Комментарии

Наши проекты