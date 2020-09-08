Корсеты и отстегивающиеся рукава у пиджаков и пальто в осеннем дропе Ushatava

Так в коллекции появились рубашки-трансформеры, корсеты, которые можно носить не только поверх платьев, но и поверх пальто, а пиджаки обзавелись отстегивающимися рукавами. Все вещи традиционных для марки цветов — бежевого, молочного, черного и белого.