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Корсеты и отстегивающиеся рукава у пиджаков и пальто в осеннем дропе Ushatava

Российская марка Нино Шаматавой и Алисы Ушаковой показала осеннюю коллекцию. В дроп Busy Ushatava вошли шесть образов, основанных на классических силуэтах и базовых для бренда моделях с добавлением деконструктивизма.

Так в коллекции появились рубашки-трансформеры, корсеты, которые можно носить не только поверх платьев, но и поверх пальто, а пиджаки обзавелись отстегивающимися рукавами. Все вещи традиционных для марки цветов — бежевого, молочного, черного и белого.

Татьяна Зиза,
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