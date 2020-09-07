Первой страной, где появились маски марки, была Япония, а теперь они будут доступны и в России. Средства индивидуальной защиты Uniqlo получили хорошие отзывы на международном рынке и все благодаря технологичному материалу AIRism, из которого сделаны верхний и нижний слои масок. Это легкая и мягкая сетчатая ткань, которая помогает отводить влагу и сохраняет ощущение прохлады. Кроме того, маски блокируют 90% ультрафиолетовых лучей, так как обладает уровнем защиты UPF-40.
Uniqlo запускает продажу AIRism масок во всех магазинах бренда
Маски представлены в трех размерах: S (для детей), М и L (для взрослых), и в трех базовых цветах: белом, сером и черном. В российских магазинах их можно будет купить уже в конце сентября, а также заказать на сайте Uniqlo.
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