Uniqlo запускает продажу AIRism масок во всех магазинах бренда

Первой страной, где появились маски марки, была Япония, а теперь они будут доступны и в России. Средства индивидуальной защиты Uniqlo получили хорошие отзывы на международном рынке и все благодаря технологичному материалу AIRism, из которого сделаны верхний и нижний слои масок. Это легкая и мягкая сетчатая ткань, которая помогает отводить влагу и сохраняет ощущение прохлады. Кроме того, маски блокируют 90% ультрафиолетовых лучей, так как обладает уровнем защиты UPF-40.