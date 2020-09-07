FiNN FLARE выпустили осенне-зимнюю коллекцию, приуроченную к 55-летию бренда

Коллекция объединяет минимализм, лаконичность, функциональность с эстетикой рок-н-рола и гранжа. В ее основе — концепция «Возврат к истокам», которая стала главной для бренда, в этом году отмечающего свой 55-летний юбилей. Новое десятилетие в истории марки дизайнеры FiNN FLARE начинают с возвращения к скандинавскому стилю.