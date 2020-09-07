Коллекция объединяет минимализм, лаконичность, функциональность с эстетикой рок-н-рола и гранжа. В ее основе — концепция «Возврат к истокам», которая стала главной для бренда, в этом году отмечающего свой 55-летний юбилей. Новое десятилетие в истории марки дизайнеры FiNN FLARE начинают с возвращения к скандинавскому стилю.
FiNN FLARE выпустили осенне-зимнюю коллекцию, приуроченную к 55-летию бренда
Его воплощением стали монохромные шерстяные пальто и оверсайз куртки, бомберы, трикотажные джемперы, юбки, жилеты, вязаные свитшоты, линия кашемира. Дизайнеры работали на осенне-зимней коллекцией под руководством экс креативного директора ЦУМа Даниила Берга, который присоединился к команде бренда.
Новая коллекция FiNN FLARE уже доступна в офлайн и онлайн-магазинах бренда.
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