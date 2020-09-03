Автор снимков — польский фотограф Матеуш Станкевич, который уже не в первый раз работает над созданием лукбука бренда. На этот раз он состоит из черно-белых и цветных фотографий, визуально поддерживающих концепцию скандинавского минимализма, — лейтмотива осенней коллекции Reserved.
Трикотаж, экокожа, твид и геометрия: посмотрите новый осенний лукбук Reserved 2020
Модели демонстрируют трикотажные платья, комбинезон и рубашку из экокожи, монохромные и твидовый костюмы, жакеты и пальто герметичного кроя. Сдержанность коллекции разбавлена искусственным мехом, пышными рукавами на платье, розовым плащом, прозрачным топом, пуховиком белого цвета и серебристым свитером. Все это в сочетании с сапогами на массивной подошве или тонком каблуке, классическими мокасинами и кроссовками. Среди аксессуаров сумка hobo с плетеной текстурой и кожаный берет.
Цветовая палитра новой коллекции вторит лукбуку — состоит в основном из черного и белого, с добавлениенежно-розового и серого оттенков. Принты вдохновлены трещинами, влияние которых угадывает и в выборе материалов (стеганые, твидовые ткани), и в обилие складок.
Новая коллекция Reserved доступна в магазинах и на сайте бренда.
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