Трикотаж, экокожа, твид и геометрия: посмотрите новый осенний лукбук Reserved 2020

Цветовая палитра новой коллекции вторит лукбуку — состоит в основном из черного и белого, с добавлениенежно-розового и серого оттенков. Принты вдохновлены трещинами, влияние которых угадывает и в выборе материалов (стеганые, твидовые ткани), и в обилие складок.

Новая коллекция Reserved доступна в магазинах и на сайте бренда.