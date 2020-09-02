Куртки, рюкзаки и сумки из восстановленного нейлона в капсуле Gucci Off The Grid

Даже для создания деталей сумок и рюкзаков команда Gucci использовала только переработанные полиэстер, пластик, латунь и сталь, а также отрезки кожи без обработки хромом и другими металлами. Кроме того, подкладки в сумках сделаны из органического хлопка и вискозы.