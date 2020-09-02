В коллекцию вошли аксессуары, одежда и обувь, созданные из переработанных или полученных из биосырья материалов. Например, из восстановленного нейлона, который можно перерабатывать бесконечно.
Куртки, рюкзаки и сумки из восстановленного нейлона в капсуле Gucci Off The Grid
Даже для создания деталей сумок и рюкзаков команда Gucci использовала только переработанные полиэстер, пластик, латунь и сталь, а также отрезки кожи без обработки хромом и другими металлами. Кроме того, подкладки в сумках сделаны из органического хлопка и вискозы.
Вещи из капсулы Gucci Off The Grid можно купить в корнерах Gucci в ДЛТ и на сайте ЦУМа.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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