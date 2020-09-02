PUMA и стритвир-бренд RHUDE создали новую модель кроссовок Cell King

Это уже не первая совместная работа брендов, они продолжают трудиться над коллаборацией, вдохновленной автоспортом и эстетикой минимализма. В основе новых кроссовок PUMA x RHUDE Cell King бутсы Puma KING 1968 года. Верх пары выполнен из кожи и украшен съемным язычком с монограмой стритвир-бренда, а бежевая подошва с технологией амортизации отсылает к винтажной спортивной обуви.

Кроссовки будут доступны в Петербурге с 5 сентября в ТЦ «Галерея».