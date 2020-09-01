Vetements выпустили капсулу с принтами в честь легенды 90-ых — жевачки Love Is

Турецкая жевательная резинка с вкладышами про любовь была особенно популярна в России в 1990-х годах и стала одним из маркеров эпохи. Ироничные принты фантиков Love Is и украсили новую капсулу Vetements, которая вошла в осеннюю коллекцию бренда. В ней представлены белые футболки и худи с вариациями рисунков по мотивам вкладышей жевачки. Вещи, вызывающие ностальгию по былым временам, представлены на 3 этаже ДЛТ. Стоимость футболки с черно-белым принтом — 22 550 рублей, с цветным — 32 050 рублей, худи — 61 750 рублей.