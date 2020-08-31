Осенняя пре-коллекция венгерского бренда, одежду которого носят Хейли Бибер, Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, состоит из пуховиков, комбинезонов, рубашек, брюк, асимметричных платьев и свитеров из шерсти, жакетов и брюк свободного кроя. Вещи отсылают к возродившемуся гранжу и американской культуре 90-ых, но остаются в узнаваемой для Nanushka эстетике минимализма.
Гранж и Америка 90-ых в платьях, комбинезонах и рубашках из пре-коллекции Nanushka
Рубашки, комбинезоны и брюки новой коллекции созданы из экокожи — Nanushka сохраняет верность своей концепции осознанного производства. В основе вискозных платьев марки — целлюлоза, произведенная из древесины и выращенная в экологически безопасных лесах, в основе джемперов — переработанный кашемир, а шерсть мериноса бренд закупает у фермерских хозяйств, разделяющих sustainable-подход.
Пре-коллекция Nanushka представлена на 4 этаже ДЛТ. Хлопковый бадлон обойдется в 10 650 рублей, платье-миди из шерсти, кашемира и вискозы — в 32 950 рублей, комбинезон из экокожи — в 56 850 рублей.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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