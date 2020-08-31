Гранж и Америка 90-ых в платьях, комбинезонах и рубашках из пре-коллекции Nanushka

Осенняя пре-коллекция венгерского бренда, одежду которого носят Хейли Бибер, Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян, состоит из пуховиков, комбинезонов, рубашек, брюк, асимметричных платьев и свитеров из шерсти, жакетов и брюк свободного кроя. Вещи отсылают к возродившемуся гранжу и американской культуре 90-ых, но остаются в узнаваемой для Nanushka эстетике минимализма.