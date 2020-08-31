Новые арендаторы Дома мод — «Иридато Групп», в чьих планах превратить здание на Каменноостровском проспекте в фэшн-пространство городского значения. Четыре этажа трансформируются в модную локацию Петербурга, в которой откроется студия по пошиву и ремонту одежды, расположатся корнеры пятидесяти мировых стритвир-брендов, шоу-румы российских дизайнеров, офисы фэшн-брендов, будут проходить показы локальных марок, а также тематические мастер-классы, лекции и кинопоказы. Кроме этого, на верхних этажах появятся фуд-холл и коворкинг.
Дом Мод станет фэшн-пространством с шоу-румами российских дизайнеров и корнерами стритвир-марок
Татьяна Игнатьева
Управляющая Дома мод
Легендарное прошлое Дома мод накладывает большую ответственность за каждый этап преобразований и будущий результат. В ходе проекта нам важно сохранить модный образ, уникальность Дома мод, а также актуализировать его концепцию согласно современным трендам. Запланированные изменения коснутся не только представленных брендов и концепций, но и самого облика здания, навигации по нему.
История Дома Мод началась в 1968 году, тогда он был главной локацией лучших представителей легкой промышленности. Сейчас на первом этаже здания расположен первый в России магазин Uniqlo в формате стрит-ритейла.
Фото: timeout.ru
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