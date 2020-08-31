Дом Мод станет фэшн-пространством с шоу-румами российских дизайнеров и корнерами стритвир-марок

Новые арендаторы Дома мод — «Иридато Групп», в чьих планах превратить здание на Каменноостровском проспекте в фэшн-пространство городского значения. Четыре этажа трансформируются в модную локацию Петербурга, в которой откроется студия по пошиву и ремонту одежды, расположатся корнеры пятидесяти мировых стритвир-брендов, шоу-румы российских дизайнеров, офисы фэшн-брендов, будут проходить показы локальных марок, а также тематические мастер-классы, лекции и кинопоказы. Кроме этого, на верхних этажах появятся фуд-холл и коворкинг.