Tommy Hilfiger представили программу устойчивого развития Make it Possible

Главные цели программы — производство замкнутого цикла и инклюзивность. Этого Tommy Hilfiger планируют добиться за 10 ближайших лет и к 2030 году сделать свои вещи полностью перебатываемыми, сократив так негативное воздействие на экологию, заняться вопросами изменения климата, загрязнения воды, химических выбросов и обеспечить всем сотрудникам бренда равные права и возможности развития в компании.