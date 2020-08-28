Покупка недели: белые сапоги из переработанной резины F_WD

В чем выходить на улицу, когда в Петербурге стартовал сезон дождей? Мы нашли ответ: в белых высоких сапогах бренда F_WD. Марку, кстати, основали дизайнеры, которые раньше работали с Вирджилом Абло (что заметно). Пара декорирована черный надписью «‎Do You Recycle?», которая поможет задуматься над своими этическими и потребительскими взглядами, если вы еще этого не сделали. Сами же сапоги вправе ответить на этот вопрос утвердительно, так как созданы из переработанной резины и океанического мусора. А текстильные вставки гарантируют, что капли дождя или мокрого снега (как ни печально, но пора об этом задуматься) не попадут внутрь. В общем, срываем модный и экологичный куш.