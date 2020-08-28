Среди масок 800 000 трехслойных одноразовых и 200 000 защитных масок-респираторов, созданных для помощи врачам и больницам. Инициатива Uniqlo должна помочь сделать работу врачей безопаснее.
Группа компаний Fast Retailing, в состав которой входит Uniqlo, передала миллион защитных масок и инновационную одежду в медицинские учреждения
Uniqlo также продолжает передавать врачам одежду — футболки и топы, созданные по технологии AIRism. Эта технология позволяет регулировать микроклимат, впитывает излишнюю влагу и помогает коже «дышать». Сейчас бренд передал 2 000 вещей Боткинской больнице и Инфекционной клинической больнице №23 в Нижнем Новгороде.
Среди тех, кому Uniqlo уже оказали поддержку в России, — инфекционные отделения НИИ скорой помощи имени Склифосовского, городских клинических больниц №40 в Коммунарке, №52 и №15 имени Филатова в Москве.
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