Выбор тренча на осень уже стал традицией, причем во многом медитативной, а его покупка — обязательным ритуалом. Не будем игнорировать вечные фэшн-ценности и решительно перейдем к делу, тем более, что нынешние погодные условия в Петербурге сами подталкивают нас к появлению в гардеробе нового тренча. Собрали для вас разные варианты: от классических до авангардных.
Всем в укрытие: 50 тренчей для непогоды
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Кожаный тренч Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 399 500 руб.
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Кожаный тренч Gerard Darel, Большой пр., 57/1
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Плащ-кимоно из эко-кожи USHATÁVA, наб. реки Мойки, 59, 10 900 руб.
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Пальто со светоотражающим покрытием Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 16 999 руб.
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Тренч из замши Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 999 руб.
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Плащ из хлопкового денима с ассиметричной застежкой House Of Leo, ул. Гражданская, 16
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Тренч из хлопка Cedric Charlier, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 17 950 руб.
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Тренч из эко-кожи Myséasons, ул. Рубинштейна, 34, 39 900 руб.
Если классика не привлекает, всегда можно найти альтернативу. Например, обратиться к нестандартным материалам, моделям или заменить традиционный тренч кожаным плащом (тем более, что образ Тринити из «Матрицы» позиций не сдает). При этом цвета могут быть спокойным, но мы все же настаиваем на красном или черном варианте.
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Тренч My 812, Каменноостровский пр., 54, 483 $
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Тренч Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 18 490 руб., со скидкой — 12 990 руб.
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Тренч из эко-кожи Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский пр., 17, 5 499 руб.
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Плащ Keke, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 13 875 руб.
Отдельно выделим тренчи в разных вариациях розового. Цвет, прошедший путь от «глупого» и «наивного» до фаворита дизайнеров, актуален уже несколько сезонов. И эта осень — не исключение.
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Тренч Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 24 990руб., со скидкой — 17 490 руб.
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Тренч Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 32 990 руб., со скидкой — 22 990 руб.
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Тренч United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 15 999 руб.
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Тренч Alexander Wang, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 34 950 руб.
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Тренч Claudie Pierlot
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Мужской тренч Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 9 999 руб.
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Тренч Sandro, Большой пр., 57/1
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Плащ Who I Am, Who I Am, 10 500 руб.
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Тренч Barbara Bui, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 56 340 руб.
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Тренч Keke, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 19 125 руб.
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Тренч Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 4 999 руб.
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Тренчкот FLG, 26 500 руб.
Классические модели тоже могут быть разными. Эти тренчи с поясами и без, двубортными воротниками, манжетами и деталями — тому подтверждение. Делают их базовыми не только традиционный силуэт, но и спокойные цвета, пожалуй, самые привычные для этого предмета одежды: бежевый, серый, черный и хаки.
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Тренч Kenzo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 99 500 руб.
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Тренч United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 13 999 руб.
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Плащ Who I Am, Who I Am, 20 125 руб.
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Плащь Urban Tiger, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 999 руб.
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Мужской тренч Religion, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 16 100 руб.
Без зонта или капюшона трудно представить осень. Мы и не будем, ведь последний может быть элементом не только спортивной парки или куртки, но и тренча.
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Тренч Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 117 000 руб.
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Тренч Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 29 990 руб., со скидкой — 20 990 руб.
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Мужской тренч Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 144 500 руб.
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Тренч Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 6 999 руб.
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Тренч Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 28 990 руб., со скидкой — 14 490 руб.
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Тренч Diego M, Bosco, 63 050 руб.
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Тренч с набивным принтом Giles, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 19 950 руб.
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Тренч Barbara Bui, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 30950 руб.
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Мужской тренч Dsquared2, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 143 500 руб.
Анималистичные и принты в виде цветов, абстрактные узоры, пэчворк, молнии, неровный подол или отсутсвие рукавов — модели для тех, кто готов экспериментировать. Попробовать стоит сейчас, а то вдруг глобальное потепление и больше никаких тренчей.
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Тренч Forte Dei Marmi Couture, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 100 руб.
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Тренч REDValentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 86 000 руб.
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Тренч Boggi Milano, Boggi Milano, 56 350 руб.
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Тренч Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 247 000 руб.
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Мужской тренч Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 192 500 руб.
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Тренч Vetements, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 210 000 руб.
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Тренч Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 4 999 руб.
Рубашечный воротник для тех, кто не может отказаться от классики, но еще не созрел для авангарда. Бонусом к нему — вариации силуэтов: от оверсайза до формы платья. Некоторые из тренчей действительно вполне способны его заменить и остаться в зимнем гардеробе.
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