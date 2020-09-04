Всем в укрытие: 50 тренчей для непогоды

Выбор тренча на осень уже стал традицией, причем во многом медитативной, а его покупка — обязательным ритуалом. Не будем игнорировать вечные фэшн-ценности и решительно перейдем к делу, тем более, что нынешние погодные условия в Петербурге сами подталкивают нас к появлению в гардеробе нового тренча. Собрали для вас разные варианты: от классических до авангардных.