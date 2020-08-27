Модель объединяет эстетику начала нулевых и футуризм. Ее верхняя часть состоит из сетки, замши, кожи и синтетических накладок, за футуризм силуэта отвечают обтекаемые детали. Кроме того, RS-2K сохранили полезные качества беговых кроссовок — технологию амортизации PUMA.
Feduk стал лицом новых кроссовок Puma RS-2K
Первый дроп сезона AW 20/21 — мужские и женские пэки Internet Exploring ярких цветов. В России RS-2K представили рэп-исполнитель Feduk и музыкальный дуэт Lovanda
Кроссовки Puma RS-2K Internet Exploring уже можно купить на сайте бренда.
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