Feduk стал лицом новых кроссовок Puma RS-2K

Модель объединяет эстетику начала нулевых и футуризм. Ее верхняя часть состоит из сетки, замши, кожи и синтетических накладок, за футуризм силуэта отвечают обтекаемые детали. Кроме того, RS-2K сохранили полезные качества беговых кроссовок — технологию амортизации PUMA.