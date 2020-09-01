Устали от стиля преппи, его интерпретаций и производных? Мы немного да. Поэтому предлагаем поискать вдохновение для школьных образов в кинематографе, обратившись к эстетике девяностых. Например, к фильму 1998 года «Ловушка для родителей», где еще совсем юная Линдси Лохан сыграла сразу две роли: сестер-близняшек Холли Паркер и Энни Джеймс.
«Ловушка для родителей»: вещи для школьных образов в стиле фильма с Линдси Лохан
Холли — жительница солнечной Калифорнии с футболками, джинсами и толстовками в гардеробе, а вот Энни — представительница традиционного сдержанного лондонского стиля с пиджаками, тренчами, и костюмами. Один из самых запоминающихся ее образов — клетчатый костюм с юбкой. Образ Энни и берем за основу.
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Тренч Burberry, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 67 000 руб.
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Пиджак Dal Lago, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 21 499 руб.
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Шорты Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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Жакет Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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Юбка Dal Lago, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 9 499 руб.
Еще один важный элемент стиля Энни — кардиган. В реальной жизни он может быть как насыщенного оттенка с принтом, так и классическим базовых цветов. Альтернативой кардигана может стать жилет. А в дополнение — тонкие подвески и колье.
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Кардиган Fendi, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 43 000 руб.
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Браслет TOUS, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Кардиган Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 11 999 руб.
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Колье TOUS, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
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Жилет Aletta, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 999 руб.
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Кардиган Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 7 499 руб.
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Колье TOUS, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116
Без блузок и рубашек никуда. Можно выбрать как оверсайз вариант с мужского плеча, так и более феминный с круглым воротником.
Спортивная униформа должна быть даже у убежденной леди из Лондона. Гардероб Энни — тому подтверждение. Минималистичные свитшоты и футболки, джинсы и спортивные брюки с отсылками к форме игроков в аристократический большой теннис.
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Джинсы Guess, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14
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Толстовка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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Футболка из органического хлопка Guess, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14
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Брюки Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 499 руб.
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Рюкзак Thule
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Худи Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 3 700 руб.
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