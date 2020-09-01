«Ловушка для родителей»: вещи для школьных образов в стиле фильма с Линдси Лохан

Устали от стиля преппи, его интерпретаций и производных? Мы немного да. Поэтому предлагаем поискать вдохновение для школьных образов в кинематографе, обратившись к эстетике девяностых. Например, к фильму 1998 года «Ловушка для родителей», где еще совсем юная Линдси Лохан сыграла сразу две роли: сестер-близняшек Холли Паркер и Энни Джеймс.