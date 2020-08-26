Christie’s проводит аукцион, на котором можно купить вещи Виктории Бекхэм и Кейт Мосс

Всего на благотворительном онлайн-аукционе Stella X Smart Works представлены 33 лота — каждый предоставлен женщиной-знаменитостью. Среди них сумка Black Togo Leather Birkin 35 от Джейн Биркин, винтажный комбинезон Кейт Мосс, который модель надевала на 150-летие Moët Impérial в 2019 году, серебряное асимметричное платье Ralph & Russo Кайли Миноуг, в котором она появилась на прошлогодней вечеринке в Королевской академии, два черных бюстье Виктории Бекхэм.