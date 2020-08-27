Ранцы, сумки, пеналы и рюкзаки весом в 680 грамм– собираем детей в школу вместе с «Кенгуру»

Подростки отдадут предпочтение современному дизайну, где практичность замиксована с вызовом. Такие рюкзаки можно найти в коллекциях модного американского бренда Sprayground. Новинкой же сезона можно считать аксессуары Light+Nine. Компания разработала новинку – легкий рюкзак из высококачественного силикона-смеси EVA, который весит всего 680 грамм. Кроме этого, в коллекциях нашлось место пеналам, сумкам для сменной обуви и прочим необходимым позициям.