Школьные коллекции салонов «Кенгуру» традиционно дополнены всеми необходимыми аксессуарами, чтобы начать учебный год. В подборках для девочек акцент сделан на ранцы бренда Santoro спокойной цветовой гаммы, украшенные изображениями любимых героинь, сказочных принцесс и героев из мультиков. Для мальчиков подобраны экземляры Jeune Premier в синих, голубых, черных и серых тонах – с дикими животными, космическими приключениями и фантастическими персонажами.
Ранцы, сумки, пеналы и рюкзаки весом в 680 грамм– собираем детей в школу вместе с «Кенгуру»
Подростки отдадут предпочтение современному дизайну, где практичность замиксована с вызовом. Такие рюкзаки можно найти в коллекциях модного американского бренда Sprayground. Новинкой же сезона можно считать аксессуары Light+Nine. Компания разработала новинку – легкий рюкзак из высококачественного силикона-смеси EVA, который весит всего 680 грамм. Кроме этого, в коллекциях нашлось место пеналам, сумкам для сменной обуви и прочим необходимым позициям.
Сеть салонов «Кенгуру»: Московский пр, 193, т. 8 (965) 089-2164; Большой пр. П.С., 17, 8 (812) 232-2003
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.