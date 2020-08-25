Классические модели бренда украсили значки эмоджи: от огня до истерически смеющегося лица. Коллекция посвящена современному невербальному языку общения и миру мгновенных сообщений. В нее вошли кроссовки, одежда и аксессуары для взрослых и детей.
Эмоджи на кроссовках, худи и футболках в коллекции PUMA X emoji
В комплекте с кроссовками RS-2 и RS-3 — съемные патчи в виде эмоджи, которые крепятся на заднюю часть обуви. Также эти две модели украшает надпись «What’s Up?»: у RS-2 она расположена на носке, у RS-3 — сбоку. Футболка и худи PUMA X emoji представлены в черном, сером и желтом цветах, каждый айтем дополнен множеством значков эмоджи. Еще в коллаборации есть спортивные брюки серого и черного оттенков также с изображениями эмоджи.
Коллекция PUMA X emoji появится в продажи 27 августа в магазинах и на сайте бренда.
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