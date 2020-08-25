Коллаборация началась с увлечения Шахри Амирхановой окрашиванием в технике tie-dye, тогда дизайнер WOS Андрей Артемов предложил журналистке и по совместительству своей музе покрасить несколько классических футболок марки.
WOS и Шахри Амирханова выпустили коллаборацию, для которой журналистка раскрасила футболки марки
В коллекцию вошли 12 футболок, выполненных в технике ледяной tie-dye — окрашивание с добавлением льда. Жидкие пигменты проникают в участки ткани с разной интенсивностью по мере таяния льда, поэтому в коллекции нет одинаковых футболок. Каждую вещь Шахри окрашивала вручную на даче своего дедушки Расула Гамзатова в дагестанском поселке Ачи-Су, где она провела лето 2020. На работу над одной футболкой уходило по 14-16 часов.
Купить футболки можно только в интернет-магазине WOS.
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