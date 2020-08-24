Теперь марка собирается презентовать коллекции прямо перед началом сезона — это будут дропы, ориентированные на текущий сезон. Кроме того, Alena Akhmadullina сократят количество выпускаемых вещей, создавая их либо только в единичном экземпляре, либо по схеме pre-order.
Бренд Alena Akhmadullina переходит на систему дропов, а некоторые вещи будут представлены только в одном экземпляре
Первый такой дроп — август-сентябрь. В него вошли двусторонняя куртка с фигурной стежкой, жакет-рубашка, юбка на кулиске, шорты-бермуды. Вышивка крестом на платьях, ручная вышивка бисером, вещи в технике пэчворка и аксессуары с плетением из кожи и жемчуга отсылают к русской культуре и традициям. Среди главных оттенков: серые, голубые, бежевые, жемчужные, зеленые цвета и хаки, среди материалов: демисезонная шерсть cool wool с небольшим добавлением эластана, плотный сатиновый хлопок, трикотаж — из тонкой ангоры и кашемира, шелковый крепдешин, плотный шелк с эластаном, жаккардовый шифон.
Еще из нововведений Alena Akhmadullina — появление в коллекциях базовой линии, тематические капсулы (например, одежда для дома) и отдельное направление 3D-одежды.
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