15 вещей-заявлений, которые помогут высказаться без слов

Мода неразрывно связана с социальной повесткой, в последнее время это чувствуется все сильнее. Одежда сейчас не только отражает процессы, происходящие в мире, но и едва ли не больше рассказывает о нас, чем биография или резюме на HeadHunter, транслирует нашу общественную, политическую и жизненную позиций. Если вы еще не нашли вещь, которая помогла бы высказаться без слов, изучите подборку от «Собака.ru».