Совместный проект бренда и креативного директора мужской линии Louis Vuitton, основателя Off-White объединит моду и искусство с популярной моделью Mercedes-Benz G-Wagen. Дата релиза — 8 сентября, но Mercedes-Benz уже поделились первым тизером. На нем видны лишь элементы коллаборации: желтые надписи Geländewagen на шинах и серая приборная панель.
Вирджил Абло и Mercedes-Benz работают над коллаборацией. Вышел ее первый тизер
Также Вирджилл Абло показал футболку, которая войдет в коллекцию мерча Geländewagen — черного цвета с логотипом Mercedes-Benz.
Итоговый арт-объект продадут на аукционе в конце года, а вырученные средства передадут благотворительной организации, поддерживающей искусство. Также победитель аукциона сможет встретиться с авторами проекта.
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