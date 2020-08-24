Вирджил Абло и Mercedes-Benz работают над коллаборацией. Вышел ее первый тизер

Совместный проект бренда и креативного директора мужской линии Louis Vuitton, основателя Off-White объединит моду и искусство с популярной моделью Mercedes-Benz G-Wagen. Дата релиза — 8 сентября, но Mercedes-Benz уже поделились первым тизером. На нем видны лишь элементы коллаборации: желтые надписи Geländewagen на шинах и серая приборная панель.