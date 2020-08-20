Пальто из денима, водолазки из мериносовой шерсти и AIRism футболки: Uniqlo U представили коллекцию осень-зима 2020

Результатом работы Кристофа Лемера стали пальто из денима, джемперы и водолазки из мериносовой шерсти, heattech джемперы, куртки из флиса, AIRism футболки и минималистичные гендерно-нейтральные сумки из плотного материала. Все классических для бренда цветов: песочного, темно-синего, бежевого, черного, кофейного. Традиционно коллекция Uniqlo U разделена на мужскую и женскую, но на деле все вещи из нее универсальны.