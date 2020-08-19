Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло продолжает придерживаться бохо-стиля и обращаться к семидесятым. На этот раз его музой стала актриса Джейн Фонда, а точнее ее образ в культовом неонуаре «Клют», который вышел на экраны в 1971 году. Фильм стал классикой Нового Голливуда, а Джейн Фонда — обладательницей Оскара.
Отсылки к образу Джейн Фонды из триллера «Клют» в пре-коллекции Saint Laurent
В пре-коллекции Saint Laurent представлены ультракороткие платья и шорты, летящие блузы с бантами, жакеты, юбки в пол с высокой посадкой и ботфорты. Цветовая палитра необычно яркая для модного дома — в ней есть изумрудные, алые и песочные оттенки.
Коллекция уже доступна в ДЛТ — эксклюзивном представителе Saint Laurent в Петербурге, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.