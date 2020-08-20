Днем жарко, вечером холодно — нормальное положение вещей для конца лета. Мы об этом знаем наверняка, потому что не раз замерзали у Аничкова моста, совершая вечерний (перетекающий в ночной) променад. Не повторяйте наших ошибок! «Собака.ru» собрала свитера, без которых не обойтись на финишной прямой лета. Да и вообще с ними можно не разлучаться весь осенне-зимней сезон. Так что дайте два.
45 свитеров для прохладного августа
Как у Коко
Вдохновившись Коко Шанель, мы решили, что наша подборка не будет полной без кардиналов и жакетов. Тем более, что их давно можно носить со всем: от блуз до футболок.
Цвет, взрыв, феерия
Прежде, чем облачиться в традиционный петербургский цвет (черный), предлагаем насладиться буйством красок. Яркие оттенки, активные принты и детали.
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Пуловер Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 99 450 руб.
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Мужской свитер Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 72 850 руб.
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Свитер BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 22 000 руб.
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Свитер Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 17 990 руб., «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220
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Свитер United Colors of Benetton, Невский пр. 56, 3 299 руб.
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Свитер United Colors of Benetton, Невский пр. 56, 6 999 руб.
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Свитер Kenzo, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 14 940 руб.
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Пуловер Alexander Wang, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 14 940 руб.
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Свитер Calvin Klein, «Гранд Каньон», пр. Энгельса, 154, «Питер Радуга», пр. Космонавтов, 14, 10 990 руб.
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Мужской свитер Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 12 990 руб.
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Свитер Maje, Большой пр., 57/1
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Свитер Maje, Большой пр., 57/1
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Мужской свитер Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 14 990 руб.
Я за монохром
Классические цвета и универсальные силуэты. Так и видим эти модели в модуле «Базовый гардероб» онлайн-курса какого-нибудь стилиста.
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Свитер Fabiana Filippi, Большой пр., 29, ул. Большая Конюшенная, 13
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Свитер Iro, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 11 940 руб.
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Свитер Tibi, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73. 34 140 руб.
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Свитер Oui, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 12 900 руб.
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Свитер Iro, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 350 руб.
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Свитер Fabiana Filippi, Большой пр., 29, ул. Большая Конюшенная, 13
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Мужской свитер Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 13 990 руб.
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Свитер Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 475 руб.
Горло земерзнет, прикрой!
Да, такое возможно и в конце лета: ветер, непогода и вот это вот все. Заботливо предлагаем вооружиться как свитерами с горлом, так и водолазками.
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Свитер D.Exterior, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 31 990 руб.
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Водолазка Maje, Большой пр., 57/1
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Водолазка Marni, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 21 540 руб.
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Свитер BOSS, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 14 000 руб.
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Водолазка Fabiana Filippi, Большой пр., 29, ул. Большая Конюшенная, 13
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Свитер Sandro, Большой пр., 57/1
Детальный разбор
Свитера, детали которых заслуживают не меньшего внимания, чем последние дни лета.
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Свитер Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 74 050 руб.
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Пуловер Self-Portrait, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 28 800 руб.
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Свитер United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.
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Свитер D.Exterior, «Московский универмаг», Московский пр., 205, 207, 220, 29 500 руб.
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Свитер Paskal, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 7 740 руб.
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Свитер Chanel, Невский пр., 152
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Мужской свитер Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 950 руб.
Все лучшее — детям
Пока мы составляли подборку, преисполнились надеждой, что сможем втиснуться в эти свитера! И немного обзавидовались детям.
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Свитер Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 999 руб.
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Свитер Tommy Hilfiger, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 7 349 руб.
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Свитер Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 6 999 руб.
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Свитер Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 30 000 руб.
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Свитер Stella McCartney, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 5 949 руб.
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