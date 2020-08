Итальянский бренд обуви Jog Dog выпустил коллекцию осень-зима 2020-2021 для женщин, мужчин и детей

В детскую линейку вошли ботинки на шнуровке, молнии и липучках в черном, темно-синем, серебристом, бежево-золотистом, фиолетовом цветах с эргономичной подошвой. Есть и модели с объемными патчами, на которых изображены сердечки, ракеты, космические корабли и надписи: Safe zone, No bad vibes, Danger, One way, Dogs, Jog Dog girl, Caution. Такими же трехмерными патчами украшены и бибуты Lunar Walker L.A.B. Легендарные луноходы в новой интерпретации в сдержанном черном и благородном серебристом цветах, а размеры варьируются от 30-го до 40-го.