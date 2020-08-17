Бренд только в этом году делал коллабы с печеньем Oreo, Timberland, Lamborghini, Такаси Мураками, The North Face, Colgate, теперь пришла очередь Пэт Макграт и ее косметической марки Pat McGrath Labs. Результатом сотрудничества визажистки и Supreme стала помада.
Еще одна коллаборация Supreme. На этот раз с визажисткой Пэт Макграт
Ничего необычного — цвет помады отсылает к оттенку логотипа Supreme, а упаковку новинки украшают фирменные буквы с названием бренда. Помада Pat McGrath x Supreme войдет в осенне-зимнюю коллекцию марки.
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