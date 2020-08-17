Конечно, мы очень надеемся, что еще одной вспышки вируса удастся избежать, но пока такая вероятность есть, многие сферы под угрозой — в том числе ритейл. Сейчас Минпромторг и Роспотребнадзор пересматривают действующие требования к торговым центрам, чтобы в случае ухудшения пандемической ситуации моллы все же могли работать. Возможные новые правила будут учитывать санитарные нормы. Об этом пишут «Известия».
Торговые центры могут остаться открытыми в случае второй волны коронавируса
Напомним, что ритейл и индустрия моды стали одними из тех сфер, по которым карантин ударил особенно сильно. Российский Совет Торговым Центро оценивает убытки моллов в 80–100 миллионов рублей к сентябрю этого года.
Фото: visit-petersburg.ru
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