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Торговые центры могут остаться открытыми в случае второй волны коронавируса

Конечно, мы очень надеемся, что еще одной вспышки вируса удастся избежать, но пока такая вероятность есть, многие сферы под угрозой — в том числе ритейл. Сейчас Минпромторг и Роспотребнадзор пересматривают действующие требования к торговым центрам, чтобы в случае ухудшения пандемической ситуации моллы все же могли работать. Возможные новые правила будут учитывать санитарные нормы. Об этом пишут «Известия».

Напомним, что ритейл и индустрия моды стали одними из тех сфер, по которым карантин ударил особенно сильно. Российский Совет Торговым Центро оценивает убытки моллов в 80–100 миллионов рублей к сентябрю этого года. 

Фото: visit-petersburg.ru

Татьяна Зиза,
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