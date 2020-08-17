Дизайнер и финалист нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» Влад Мартыненко провел свой первый самостоятельный показ. На нем он представил новую коллекцию марки MARTYNENKOV. В нее вошли прозрачные боди, шорты, платья, кожаные брюки, тренчи, костюмы и куртки, а также объемные сумки. Вдохновился молодой дизайнер своей однодневной поездкой в Выборг.
Петербургская марка MARTYNENKOV представила новую коллекцию. Не где-нибудь, а в клубе Blank
Влад Мартыненко
дизайнер
В поездке я наткнулся на сгоревший дом, и он просто приковал мое внимание. Я наснимал множество его деталей, которые остались после пожара, и нашел в них вдохновение. После поездки много размышлял и понял, что зачастую, мы сжигаем сами себя, накручивая проблемы и собственные мысли, из которых потом не выбраться. Погрязнув в депрессии, упускаем момент, когда внутри разгорается пожар. И тогда остается только одно — догореть дотла и начать жить заново. Больше всего в этой истории меня вдохновляет момент той тишины и безмолвия, та дымка, которая витает вокруг тебя, когда огонь уже потух, но угли тлеют. И будоражит мысль, что ты начинаешь жизнь заново.
Прошел показ MARTYNENKOV в клубе Blank. Организовать событие было непросто, по словам Влада шоу переносилось четыре раза из-за пандемии и запрета на массовые мероприятия.
Влад Мартыненко
дизайнер
После первого посещения Blank еще два года назад в моей голове возникла идея фикс — устроить там показ. Локация поразила энергетикой, идеально подходящими параметрами с точки зрения квадратуры и, конечно же, своими кроваво-красными окнами. А в период поиска локации для показа этой коллекции пазлы просто сложились воедино и альтернативу этому месту мы уже не смогли придумать и найти.
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