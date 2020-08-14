О тренде на соединение спортивных, домашних и офисных вещей стало известно еще в разгар пандемии, а коллекции последних Недель моды его только подтвердили. Тенденции вторит RESERVED — бренд выпустил капсулу спортивной одежды, которую можно сочетать с пальто, пиджаками и украшениями.
Леггинсы с пиджаками и спортивные бра с пальто: RESERVED представили новую коллекцию
В коллекцию Athleisure вошли свитшоты, леггинсы, удобные спортивные брюки, рубашки из мягкого теплого трикотажа, спортивные бра, простые облегающие боди и водонепроницаемая парка из органических материалов. Все в однотонной эстетике — чистой, сбалансированной, без рисунков или принтов, и в спокойной цветовой палитре, которая состоит из черного, бежевого, хаки и лилового оттенков. Бонус нейтральной гаммы — универсальность и сочетаемость с повседневным гардеробом. Дополнение новой капсулы RESERVED — аксессуары: шапки и спортивные бейсболки, кроссовки, ботинки в стиле горного треккинга, сумка и рюкзак.
Представила капсулу модель Касия Страсс, которая работает с ведущими модными брендами. Она появлялась в итальянском, французском, американском и немецком журналах Vogue, а также во французском Numéro, изданиях V, W, Ten Magazine, Dazed & Confused.
Коллекция Athleisure представлена в выборочных магазинах RESERVED и на сайте бренда.
Модель: Kasia Struss
Фото: Wunsche & Samsel
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