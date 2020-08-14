Платежная система Facebook Pay теперь доступна в России

Сервис поддерживает PayPal и большинство кредитных и дебетовых карт: Mastercard и Visa, их надо просто привязать к приложению. В российском Facebook Pay в качестве валюты по умолчанию установлен рубль, но пользователь может и сам выбрать другой доступный вариант или купить внутрисетевую валюту Facebook Stars. О том, будет ли комиссия за покупку внутри социальной сети, пока неизвестно.