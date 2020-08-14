Сервис поддерживает PayPal и большинство кредитных и дебетовых карт: Mastercard и Visa, их надо просто привязать к приложению. В российском Facebook Pay в качестве валюты по умолчанию установлен рубль, но пользователь может и сам выбрать другой доступный вариант или купить внутрисетевую валюту Facebook Stars. О том, будет ли комиссия за покупку внутри социальной сети, пока неизвестно.
Платежная система Facebook Pay теперь доступна в России
Зачем вообще нужен Facebook Pay? Чтобы покупать и продавать вещи в Facebook Marketplace и группах, делать покупки в Instagram Shopping (сервис для продажи товаров прямо из профиля) и в мессенджере WhatsApp. Отследить свои историю транзакций можно в личном кабинете платежной системы. Кроме того, есть возможность создавать регулярные платежи по расписанию.
Фото: gadgetstyle.com
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