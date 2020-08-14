Работы автора — одно из главных общественных и художественных явлений на этой неделе. Руфина Базлова создает иллюстрации по мотивам событий в Беларуси, используя технику локальной белорусской вышиванки. Вышивки стали символом протестов. Художница и петербургское агентство ODB Brand Bureau запустили благотворительную акцию по производству футболок с принтами в виде работ Базловой. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.
Иллюстратор Руфина Базлова запустила продажу футболок против насилия в Беларуси
Заказы на футболки уже принимаются, продажи начнутся на следующей неделе. В Петербурге футболки можно будет купить в магазине «Жан Жак Пиджак» (ул. Правды, 6).
Руфина Базлова
Художница
Можно полемизировать над темой орнамента-оберега и тем, что этот стиль выходит из народной одежды и туда же возвращается. Но если честно, просто мне написал арт-директор бюро дизайна ODB (как потом оказалось, земляк из родного города в Беларуси) с предложением напечатать майки. Так сразу и договорились. Просто и популярно. Принт на футболках напечатан с помощью такой техники, как сериграфия.
Наша акция продлиться до тех пор, пока не распродадим весь тираж. А потом посмотрим. За новостями можно следить на фейсбуке бюро дизайна ODB. Вечером в понедельник часть тиража уже точно будет в «Жан Жаке».
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