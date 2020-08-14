Иллюстратор Руфина Базлова запустила продажу футболок против насилия в Беларуси

Художница

Можно полемизировать над темой орнамента-оберега и тем, что этот стиль выходит из народной одежды и туда же возвращается. Но если честно, просто мне написал арт-директор бюро дизайна ODB (как потом оказалось, земляк из родного города в Беларуси) с предложением напечатать майки. Так сразу и договорились. Просто и популярно. Принт на футболках напечатан с помощью такой техники, как сериграфия.

Наша акция продлиться до тех пор, пока не распродадим весь тираж. А потом посмотрим. За новостями можно следить на фейсбуке бюро дизайна ODB. Вечером в понедельник часть тиража уже точно будет в «Жан Жаке».