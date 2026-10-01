Шоу House of Leo в ротонде библиотеки Маяковского: блю-де-травай куртки, херингбоун-жакеты, одуванчики и артизанальные листики!

В библиотеке Маяковского завершился показ House of Leo главного городского тейлора и лауреата премии «ТОП50» Собака.ru Леонида Алексеева — на подиуме ротонды первыми увидели коттеджкорные денди-комплекты (с акцентными фулярами, одуванчиками-бутоньерками и яркими кожаными сапогами!), которые модели показали во флоральном амбьянсе (читай: в теплице на зависть садовнику Мюллеру из фильма «Тот самый Мюнгхаузен»!).

И эксклюзив! Отдел моды Собака.ru проник на бэкстейдж и попал на импровизированный на re-see новой коллекции House of Leo — показываем главные хиты следующего сезона.