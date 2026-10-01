Шоу House of Leo в ротонде библиотеки Маяковского: блю-де-травай куртки, херингбоун-жакеты, одуванчики и артизанальные листики!

В библиотеке Маяковского завершился показ House of Leo главного городского тейлора и лауреата премии «ТОП50» Собака.ru Леонида Алексеева — на подиуме ротонды первыми увидели коттеджкорные денди-комплекты (с акцентными фулярами, одуванчиками-бутоньерками и яркими кожаными сапогами!), которые модели показали во флоральном амбьянсе (читай: в теплице на зависть садовнику Мюллеру из фильма «Тот самый Мюнгхаузен»!).
И эксклюзив! Отдел моды Собака.ru проник на бэкстейдж и попал на импровизированный на re-see новой коллекции House of Leo — показываем главные хиты следующего сезона.
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
В Петербурге за лучшие мужские петиметр-костюмы отвечает преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев: мастерски придумывает не только black-tie-смокинги для Максима Матвеева и Марка Эйдельштейна, но и парадные мундиры для пожарных и котиков в балете «Коппелия» на сцене Мариинского театра! База House of Leo — безупречные бомберы, твидовые жакеты, парадные смокинги и цветочные броши (вчера, всегда и в новой коллекции!).
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Вот неизбежные бестселлеры садовнической коллекции «House & Garden»! Уже весной готовимся носить (как минимум — видеть на верном клиенте House of Leo Максиме Матвееве!) бомберы из сырого денима (украшен артизанальной вышивкой соломкой!), жилеты и пиджаки в заплатках (в форме листиков!), яркие кожанки с эффектом воска и рабочие куртки «блю-де-травай» из вощеного хлопка. Помимо сырого денима, в триумвирате важнейших материалов коллекции — льняной твид и шерсть херингбоун (она же елочка, а по-шотландски — селедочка!).
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Коллекция «House & Garden» House of Leo
Все внимание на акессуары! Обувная линейка House of Leo расширилась за счет высоких кожаных сапог (притворяются резиновыми веллингтонами из гардероба садовника!) и яркими монки с одной акцентной пряжкой. Плюс пополняем гербарий бутоньерок House of Leo букетом одуванчиков (как будто сорванных в порыве прополки!): носим как на лацкане и у воротника, так и в роли обвеса на сумке или фартуке (лично по примеру Леонида Алексеева!). Альтернатива бутоньеркам — булавки-жучки из выращенных кристаллов.
Показываем бэкстейдж с показа «House & Garden» — снят специально для отдела моды Собака.ru брендом House of Leo и фотографом Дмитрием Егоровым
Фото: Елизавета Медунецкая, Дмитрий Егоров
Комментарии (0)