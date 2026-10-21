Что нужно знать о новой коллекции «Спасение» Татьяны Парфеновой: апсайкл, тюль и виртуозная вишивка!

Главный городской фэшн-музей — модный дом Татьяны Парфеновой, кутюрные платья которой хранятся в личных коллекциях Карин Ройтфельд, Дианы Вишневой и Тома Йорка. Получила гран-при «Золотая пуговица» за дебютную коллекцию «Сафрон» из рук председателя жюри фестиваля In Vogue Пако Рабанна в 1995 году, стала первым русским дизайнером — участником Недели моды в Токио, снискала респекты глянцевых журналов-тяжеловесов Interview и Vogue (платье Дианы Вишневой из коллекции «Красавица» — в топ-10 кутюрных луков 2007 года!) и (буквально!) запустила собственные наряды в космос (читай: придумала клубный блейзер для международного гольф-турнира на МКС в 2007 году).

Сказочные полупрозрачные сарафаны Татьяны Парфеновой могли бы запросто выставляться на биеннале, а пока бережно хранятся в фондах Эрмитажа и Русского музея (образы с вышитыми борзыми стали важнейшими экспонатами выставки «Жизнь замечательных собак» в Мраморном дворце!) — и показываются на шоу в Елагином дворце, как это было с платьями-пачками и деконструктивистскими кимоно из новой апсайкл-коллекции Tatyana Parfionova «Спасение» весна-лето 2027 года.