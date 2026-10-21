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Показы и коллекции

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Что нужно знать о новой коллекции «Спасение» Татьяны Парфеновой: апсайкл, тюль и виртуозная вишивка!

Матриарх петербургской моды Татьяна Парфенова выводит кутюрные экомотивы на новый уровень — а именно, заходит на поле апсайкла: спасает отжившие брюки и рубашки, перешивая в кимоно, пачки и жакеты (в легато-драпировках!) музейного уровня (созданы в единственном и неповторимом экземпляре!). Для премьеры коллекции «Спасение» собрала дорогих друзей Модного дома Tatyana Parfionova в Елагином дворце (в лучшей музыкальной компании пианистки Евы Геворгян и гитариста Михаила Радюкевича!). 

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Главный городской фэшн-музей — модный дом Татьяны Парфеновой, кутюрные платья которой хранятся в личных коллекциях Карин Ройтфельд, Дианы Вишневой и Тома Йорка. Получила гран-при «Золотая пуговица» за дебютную коллекцию «Сафрон» из рук председателя жюри фестиваля In Vogue Пако Рабанна в 1995 году, стала первым русским дизайнером — участником Недели моды в Токио, снискала респекты глянцевых журналов-тяжеловесов Interview и Vogue (платье Дианы Вишневой из коллекции «Красавица» — в топ-10 кутюрных луков 2007 года!) и (буквально!) запустила собственные наряды в космос (читай: придумала клубный блейзер для международного гольф-турнира на МКС в 2007 году).

Сказочные полупрозрачные сарафаны Татьяны Парфеновой могли бы запросто выставляться на биеннале, а пока бережно хранятся в фондах Эрмитажа и Русского музея (образы с вышитыми борзыми стали важнейшими экспонатами выставки «Жизнь замечательных собак» в Мраморном дворце!) — и показываются на шоу в Елагином дворце, как это было с платьями-пачками и деконструктивистскими кимоно из новой апсайкл-коллекции Tatyana Parfionova «Спасение» весна-лето 2027 года. 

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Татьяна Парфенова при поддержке своей правой фэшн-руки Александры Лещинской (выпускница Академии Штиглица!) проделала виртуозный апсайкл архивов инкогнито-брендов (а также фирменных бестселлеров: от топа «Царевна-Лягушка» до платья «Сказка»!).Получились сюрреалистичные рубашки в рубашке (на зависть Дюрану Лантинку!), белоснежные блузы в сложносочиненных драпировках и живописные юбки-карандаши, вышивка которых бросает вызов палисадникам из кристаллов на миди Prada. Вдобавок присматриваемся к пиджакам-кейпам и клетчатым жакетам, а в мужском гардеробе — к брюкам, дополненным кушаком-схенти. 

Татьяна Парфенова

Рассказывает о коллекции «Спасение»

Тема природы и бережного отношения к окружающему миру давно присутствует в работе модного дома. В «спасении» она получает непосредственное выражение через сам принцип создания коллекции.

В работе используются готовые вещи — пиджаки, костюмы, рубашки, платья, юбки. То, что когда-то было частью массового производства, становится материалом для новой авторской работы. В результате серийная одежда превращается в уникальные изделия, каждое из которых существует в единственном экземпляре.

При этом прошлое вещи не исчезает. Если одежда была приобретена готовой, её оригинальная бирка сохраняется. Рядом появляется бирка модного дома Tatyana Parfionova — так возникает своеобразная коллаборация между уже существующей вещью и её новой историей.

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Фото предоставлено пресс-службой Модного дома Tatyana Parfionova. Фото: Михаил Лагоцкий

Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova

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