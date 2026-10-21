Что нужно знать о новой коллекции «Спасение» Татьяны Парфеновой: апсайкл, тюль и виртуозная вишивка!

Матриарх петербургской моды Татьяна Парфенова выводит кутюрные экомотивы на новый уровень — а именно, заходит на поле апсайкла: спасает отжившие брюки и рубашки, перешивая в кимоно, пачки и жакеты (в легато-драпировках!) музейного уровня (созданы в единственном и неповторимом экземпляре!). Для премьеры коллекции «Спасение» собрала дорогих друзей Модного дома Tatyana Parfionova в Елагином дворце (в лучшей музыкальной компании пианистки Евы Геворгян и гитариста Михаила Радюкевича!).
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Главный городской фэшн-музей — модный дом Татьяны Парфеновой, кутюрные платья которой хранятся в личных коллекциях Карин Ройтфельд, Дианы Вишневой и Тома Йорка. Получила гран-при «Золотая пуговица» за дебютную коллекцию «Сафрон» из рук председателя жюри фестиваля In Vogue Пако Рабанна в 1995 году, стала первым русским дизайнером — участником Недели моды в Токио, снискала респекты глянцевых журналов-тяжеловесов Interview и Vogue (платье Дианы Вишневой из коллекции «Красавица» — в топ-10 кутюрных луков 2007 года!) и (буквально!) запустила собственные наряды в космос (читай: придумала клубный блейзер для международного гольф-турнира на МКС в 2007 году).
Сказочные полупрозрачные сарафаны Татьяны Парфеновой могли бы запросто выставляться на биеннале, а пока бережно хранятся в фондах Эрмитажа и Русского музея (образы с вышитыми борзыми стали важнейшими экспонатами выставки «Жизнь замечательных собак» в Мраморном дворце!) — и показываются на шоу в Елагином дворце, как это было с платьями-пачками и деконструктивистскими кимоно из новой апсайкл-коллекции Tatyana Parfionova «Спасение» весна-лето 2027 года.
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Коллекция «Спасение» Tatyana Parfionova
Татьяна Парфенова при поддержке своей правой фэшн-руки Александры Лещинской (выпускница Академии Штиглица!) проделала виртуозный апсайкл архивов инкогнито-брендов (а также фирменных бестселлеров: от топа «Царевна-Лягушка» до платья «Сказка»!).Получились сюрреалистичные рубашки в рубашке (на зависть Дюрану Лантинку!), белоснежные блузы в сложносочиненных драпировках и живописные юбки-карандаши, вышивка которых бросает вызов палисадникам из кристаллов на миди Prada. Вдобавок присматриваемся к пиджакам-кейпам и клетчатым жакетам, а в мужском гардеробе — к брюкам, дополненным кушаком-схенти.
Татьяна Парфенова
Рассказывает о коллекции «Спасение»
Тема природы и бережного отношения к окружающему миру давно присутствует в работе модного дома. В «спасении» она получает непосредственное выражение через сам принцип создания коллекции.
В работе используются готовые вещи — пиджаки, костюмы, рубашки, платья, юбки. То, что когда-то было частью массового производства, становится материалом для новой авторской работы. В результате серийная одежда превращается в уникальные изделия, каждое из которых существует в единственном экземпляре.
При этом прошлое вещи не исчезает. Если одежда была приобретена готовой, её оригинальная бирка сохраняется. Рядом появляется бирка модного дома Tatyana Parfionova — так возникает своеобразная коллаборация между уже существующей вещью и её новой историей.
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