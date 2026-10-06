Louis Vuitton: футуристичные двойки и парящие в невесомости платья в весенне-летней коллекции Николя Жескьера

По мнению худрука Louis Vuitton, помимо накладной прозрачной челки в невесомости нам не обойтись без рюшей и оборок: ими Жескьер сдобрил блузы с волнистыми шарфами, подолы платьев на тонких бретелях, края брюк и пришитых к ним мини-юбок. А вот по части принтов всё, как на Земле: с одобрения дизайнера продолжаем уважать клетку всех мастей и носить в тотал-луках. Например, сочетаем струящиеся брюки из шелка с удлиненным жакетом из той же ткани и говорим «да» легким комбинезонам и платьям в пасторальную клетку виши.