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Показы и коллекции

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Louis Vuitton: футуристичные двойки и парящие в невесомости платья в весенне-летней коллекции Николя Жескьера

Fashion month — всё: Неделя моды в Париже завершилась шоу Louis Vuitton в Лувре. На фоне ретрофутуристичных автомобилей Николя Жескьер выдал очередную порцию космического тейлоринга (без земного тоже не обошлось!). 

Оверсайз-кожанки — out, куцые бомберы — in: на радость инди-слизерам Николя Жескьер сочинил плотно сидящие куртки из карамельной замши и черной кожи, которые, однако, замиксовал не с рваными скинни, а с футуристичными миди-юбками, поблескивающими вышивками из кристаллов и пайеток. Более нейтральные юбки тоже были, правда, только в составе атласных двоек с объемными рубашками, текучих сетов с пудровыми плащами и почти что космических костюмов с нейлоновыми анораками. 

По мнению худрука Louis Vuitton, помимо накладной прозрачной челки в невесомости нам не обойтись без рюшей и оборок: ими Жескьер сдобрил блузы с волнистыми шарфами, подолы платьев на тонких бретелях, края брюк и пришитых к ним мини-юбок. А вот по части принтов всё, как на Земле: с одобрения дизайнера продолжаем уважать клетку всех мастей и носить в тотал-луках. Например, сочетаем струящиеся брюки из шелка с удлиненным жакетом из той же ткани и говорим «да» легким комбинезонам и платьям в пасторальную клетку виши. 

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