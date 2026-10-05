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Показы и коллекции

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Chanel: Матье Блази показал праздничную коллекцию, вдохновленную гардеробом Коко Шанель

Поздравляем Матье Блази с годовщиной (ровно 12 месяцев на посту креативного директора Chanel!) и рассматриваем новую коллекцию, в которой он размышлял не только о своем пути, но и истории Коко Шанель. Отсюда — напоминающие эдвардианские корсеты топы, эксперименты с маскулинностью (от брюк до импровизации на тему костюмного жилета) и даже реальная сумка из гардероба Габриель. 

В новом сезоне Матье Блази вновь блистает многообразием твидовых жакетов (от прямых двубортных до округлых и кропнутых!), миди-юбок на заниженной посадке (с акцентном в виде широкого пояса) и платьев-футляров. Плюс: аккуратно возвращает в гардеробы многослойные пачки из фатина, рассуждает над ревущими двадцатыми (выдает очередную порцию шелковых платьев-флэпперов с линией талии в области колен) и показывает свою вариацию маскулинного смокинга, который носила сама Коко.

Из архивов Шанель на подиум перекочевала и оригинальная Chanel 2.55, которая принадлежала матриарху модного дома — сумка досталась открывающей показ модели Деянире Хурбушер. Помимо нее усмотрели крокодиловые клатчи (без них теперь никуда!), миниатюрные почтальонки и золотистые ридикюли-клетки, украшенные серебристыми птицами, а еще — модели из тигрового твида и пастельного пластика. Из обуви добавляем в весенне-летние вишлисты эдвардианские мюли с бантиком и фигурным каблуком, меховые полуботильоны со шнуровкой и контрастным кантом, фирменные слингбэки с мысом из пуговиц и туфли из полупрозрачной сетки. 

С одобрения креативного директора Chanel практикуем пастельный колорблок (женим фисташковый с небесно-голубым, лимонный поддерживаем алым, а нежно-розовый — бордовым), продолжаем выгуливать трикотажные костюмы с цветочной вышивкой и натуралистичные броши-астры и говорим «да» клетке (главный принт года!) в виде атласных пальто и юбочных костюмов из твида и гладкой шерсти. 

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