Chanel: Матье Блази показал праздничную коллекцию, вдохновленную гардеробом Коко Шанель

Из архивов Шанель на подиум перекочевала и оригинальная Chanel 2.55, которая принадлежала матриарху модного дома — сумка досталась открывающей показ модели Деянире Хурбушер. Помимо нее усмотрели крокодиловые клатчи (без них теперь никуда!), миниатюрные почтальонки и золотистые ридикюли-клетки, украшенные серебристыми птицами, а еще — модели из тигрового твида и пастельного пластика. Из обуви добавляем в весенне-летние вишлисты эдвардианские мюли с бантиком и фигурным каблуком, меховые полуботильоны со шнуровкой и контрастным кантом, фирменные слингбэки с мысом из пуговиц и туфли из полупрозрачной сетки.

С одобрения креативного директора Chanel практикуем пастельный колорблок (женим фисташковый с небесно-голубым, лимонный поддерживаем алым, а нежно-розовый — бордовым), продолжаем выгуливать трикотажные костюмы с цветочной вышивкой и натуралистичные броши-астры и говорим «да» клетке (главный принт года!) в виде атласных пальто и юбочных костюмов из твида и гладкой шерсти.