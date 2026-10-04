Valentino: boom-boom-эклектика и преппи-шик в коллекции Алессандро Микеле

В новом сезоне Алессандро Микеле выдал очередной манифест китча, эклектики и гротеска, а заодно преподал мастер-класс по стайлингу купленных, но никогда не надетых вещей (знакомо?). Поэтому если у вас в шкафу завалялся неоновый свитер, нефритовые джинсы (после летнего хайпа первой и последней коллекции Дарио Витале для Versace!), мерч-футболка или отпускные бусы, то вы по адресу.
По мнению Алессандро Микеле, boom boom era не закончится никогда: в доказательство креативный директор Valentino отшил пернатые юбки-карандаши, плечистые power-жакеты и китчевые платья, дополненные асимметричными вырезами, бантами, драпировками и бахромой. А чтобы сомнений и вовсе не осталось, усилил вау-эффект гигантскими брошами-цветами, цикламеновыми перчатками, многослойными жемчужными колье и широкими поясами с культовыми Rockstud-шипами.
Для мужчин худрук приготовил двубортные преппи-пиджаки, академичные кардиганы, костюмные брюки и полосатые галстуки, которые отлично зарифмовались с библиотечным сет-дизайном — их Микеле предложил носить в сочетании с шелковыми пижамными костюмами с контрастным кантом, сибаритскими мюлями из страусиной кожи и с золотистым мысом и ультрамодными камербандами.
Репетируем предпраздничные выходы (декабрь уже близко!) с помощью нарядных стайлинг-трюков с подиума Valentino: заправляем шифоновые шаровары (всё еще in!) в расшитые цветными пайетками сапоги, по случаю корпоратива миксуем асимметричную миди-юбку из шелка с неоновым ажурным джемпером, сбиваем спесь со сверкающего миди-платья с перьевой отделкой за счет изумрудной лого-бейсболки, а с будуарного кружевного топа — зелеными джинсами О-силэута. Помимо спортивных кепок говорим «да» соломенным канотье — особенно в сочетании с твидовыми жакетами и миди-платьями в стиле 1980-х. А еще — не выходим из дома без солнцезащитных очков (вам прямугольные в виде маски или классику в стиле Ray-Ban?), миксуя их со всем — от растянутой тишотки с принтом до помпезного макси из прозрачного черного шифона.
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