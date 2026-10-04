Valentino: boom-boom-эклектика и преппи-шик в коллекции Алессандро Микеле

По мнению Алессандро Микеле, boom boom era не закончится никогда: в доказательство креативный директор Valentino отшил пернатые юбки-карандаши, плечистые power-жакеты и китчевые платья, дополненные асимметричными вырезами, бантами, драпировками и бахромой. А чтобы сомнений и вовсе не осталось, усилил вау-эффект гигантскими брошами-цветами, цикламеновыми перчатками, многослойными жемчужными колье и широкими поясами с культовыми Rockstud-шипами.

Для мужчин худрук приготовил двубортные преппи-пиджаки, академичные кардиганы, костюмные брюки и полосатые галстуки, которые отлично зарифмовались с библиотечным сет-дизайном — их Микеле предложил носить в сочетании с шелковыми пижамными костюмами с контрастным кантом, сибаритскими мюлями из страусиной кожи и с золотистым мысом и ультрамодными камербандами.