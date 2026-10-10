10 лучших работ победителей Международного конкурса имени Надежды Ламановой: алладины, тоги и ар-деко флэпперы

Важный пролог шоу Собака.ru «Новые имена в моде» — показ финалистов Международного конкурса имени Надежды Ламановой (Шаляпин от моды!). Именно Ламанова создавала платья для императрицы Александры Федоровны, придумывала костюмы для Ольги Книппер-Чеховой (играла Любовь Раневскую в ламановских платьях на протяжении 25 лет!), а уже в советском 1928 году разработала революционную «Формулу костюма» (стала базисом для всей легкой промышленности!). Теперь фундаментальные фэшн-коды Надежды Ламановой (в честь 165-летия со дня рождения модельера!) взяли в референсы подающие надежды фэшн-дизайнеры — при поддержке производства Rendez-Vous отшили кастомные бомберы, невесомые платья-флэпперы и ориенталистские ар-деко сеты (достойны эскизов Льва Бакста!).
Как это было: в международном конкурсе эскизов приняли участие более тысячи дизайнеров (от Бразилии и Италии до Китая и Индии!), которые (без исторического копипаста!) создали современные вещи с использованием узоров, тканей и декоративных элементов из могучих творческих архивов Надежды Ламановой.
Получились остромодные платья-флэпперы (на зависть Chanel Матье Блази!), гигабомберы, мегамодные алладины и акцентные колорблок-образы с (по-сенлорановски!) заниженной талией, которые высоко оценили члены экспертного совета (директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина! ректор РГХПУ им. Строганова Сергей Курасов! координатор международного форума «Содружество моды» Диана Сурвилайте! сенатор Елена Дягилева! министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова! заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович! глава виртуального музея lamanova.com Алла Соловская! дизайнеры Алёна Ахмадуллина, Султанна Французова и Андрей Шаров! президент фонда Rendez-Vous Алина Миева! историк моды Анатоль Вовк!) во главе с председателем жюри Линой Арифулиной (она же — легендарный продюсер «Фабрики звезд»!).
Лина Арифулина
Генеральный продюсер проекта, председатель жюри
В этом году исполняется 165 лет знаменитому дизайнеру Надежде Ламановой, сыгравшей величайшую роль в мире советской моды. Наш мультимедийный проект в честь ее юбилея включает международный конкурс, выпуск художественного фильма и выставку. Мы создаем «вселенную Ламановой», которая соединит две эпохи российской моды, восстановит память о великом творце и станет настоящим вдохновением для нового поколения.
Фигурный бомбер с шоппером (в референсах — платье Надежды Ламановой для императрицы Александры Федоровны и ламановские изделия советского времени) от московской демикутюрье Дарьи Поляковой (она же — участница лонглиста конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2026!)
Дофаминовый образ от петербурженки Дагмар-Ифни Арсеньевой
Работа фэшн-дизайнера Елены Полетаевой — оммаж эпохе ар-деко и зеленому платью Киры Найтли из культовой драмы «Искупление» Джо Райта
Платье в акцентной бахроме от Дарии Соломахо
Полувоздушный флэппер-тога от Григория Феденко
Работы лучших финалистов отшили на производстве полного цикла компании под кураторством основателя и президента Фонда Rendez-Vous, члена жюри конкурса и одного из организаторов проекта Алины Миевой.
Алина Миева
Директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous, президент фонда Rendez-Vous
Я хотела бы поблагодарить участников нашего международного конкурса, а также всю свою команду за то, что воплотили в реальность эти талантливые идеи. Я знаю, сколько смелости и труда стоит за этими работами. Рада, что все получилось. Для нашего Фонда это действительно знаковое событие. Я задумала и создала фонд Rendez-Vous, чтобы открывать молодые таланты и помогать им становиться частью креативной экономики. Этот проект — независимая инициатива, которая поддерживает и развивает моду как язык времени, неотъемлемую часть национальной культуры и инструмент вовлечения людей в творческую среду. Наша цель — деятельно помогать молодым талантам, сохраняющим культурное наследие, в реализации и информационном продвижении их идей. Наш Фонд объединяет искусство, образование, ремесло и творческие проекты, делая культуру моды более открытой и создавая возможности для новых имен и наших общих ценностей.
Важно! Все работы финалистов передали в коллекцию Всероссийского музея декоративного искусства — образы покажут на юбилейной выставке «Имя моды. Надежда Ламанова».
Фото: Анастасия Большакова
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