10 лучших работ победителей Международного конкурса имени Надежды Ламановой: алладины, тоги и ар-деко флэпперы

Как это было: в международном конкурсе эскизов приняли участие более тысячи дизайнеров (от Бразилии и Италии до Китая и Индии!), которые (без исторического копипаста!) создали современные вещи с использованием узоров, тканей и декоративных элементов из могучих творческих архивов Надежды Ламановой.

Получились остромодные платья-флэпперы (на зависть Chanel Матье Блази!), гигабомберы, мегамодные алладины и акцентные колорблок-образы с (по-сенлорановски!) заниженной талией, которые высоко оценили члены экспертного совета (директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина! ректор РГХПУ им. Строганова Сергей Курасов! координатор международного форума «Содружество моды» Диана Сурвилайте! сенатор Елена Дягилева! министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова! заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович! глава виртуального музея lamanova.com Алла Соловская! дизайнеры Алёна Ахмадуллина, Султанна Французова и Андрей Шаров! президент фонда Rendez-Vous Алина Миева! историк моды Анатоль Вовк!) во главе с председателем жюри Линой Арифулиной (она же — легендарный продюсер «Фабрики звезд»!).