Maison David: дафлкоты, вельвет и дубленки в новой коллекции бренда на подиуме шоу «Новые имена в моде» — 2026

Модная увертюра к шоу лауреатов конкурса «Новые имена в моде» — показ осенней коллекции Maison David (важный игрок модного портфолио Rendez-Vous!). Увидели на подиуме особняка Мясникова приталенные жакеты, уютные шерстяные пальто-дафлкоты, кашемировые джемперы и корпус добротных бушлатов, объединенных лейтмотивом конной стилистики — в итоге пережили медитативный сеанс иппо-терапии.
Собака.ru благодарит Rendez-Vous, генерального партнера конкурса «Новые имена в моде» — 2026.
Было: конный шик — нишевая база верных клиентов Hermes и Gucci. Стало: мегатренд, заверенный сезонными коллекциями Jacquemus и Dries Van Noten. Наши фавориты для осеннего гардероба — приталенные жакеты, жокейские сапоги и вельветовые бриджи от спецов кэжуала Maison David (бренд уважают звездные стилисты и друзья Собака.ru Миша и Китти!). По совету стилистов дополняем изделия контрастными перчатками, жокейскими сапогами и объемными замшевыми тоутами.
Все внимание на ультрахитовые цветовые сочетания (достойны отдельной главы в словаре Сандзо Вада!) — песочный миксуем с сиреневым и терракотовым, мятный — с болотным, бирюзовым и шоколадным, а вечноактуальный бежевый — с джинсовым и таупом (серый — новый черный!).
Алина Миева
Директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous
В этой коллекции нам хотелось соединить две вещи, которые на первый взгляд могут казаться противоположными: собранность и свободу. Отсюда и силуэты, и материалы, и сама атмосфера кампании. Здесь много структурных вещей, кожи и четких линий, но рядом с ними появляются кашемир, мягкий трикотаж и пластичные формы. Для меня Maison David про это сочетание: когда одежда дает человеку характер, но не ограничивает его.
Фото: Анастасия Большакова
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