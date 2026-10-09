Maison David: дафлкоты, вельвет и дубленки в новой коллекции бренда на подиуме шоу «Новые имена в моде» — 2026

Директор по стратегическому маркетингу и брендам Rendez-Vous

В этой коллекции нам хотелось соединить две вещи, которые на первый взгляд могут казаться противоположными: собранность и свободу. Отсюда и силуэты, и материалы, и сама атмосфера кампании. Здесь много структурных вещей, кожи и четких линий, но рядом с ними появляются кашемир, мягкий трикотаж и пластичные формы. Для меня Maison David про это сочетание: когда одежда дает человеку характер, но не ограничивает его.