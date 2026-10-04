Miu Miu: Оливия Колман, Эмма Коррин и Джиджи Хадид показали, как носить фэнси-спортшик от Миуччи Прада

В новом сезоне бренд Miu Miu (он же — личное царство фэшн-эскапизма Миуччи Прада!) выводит на подиум новый пул селебрити (готическая Оливия Колман встречает вечного амбассадора микрошорт Эмму Коррин!). А еще показывает свежую итерацию фирменного преппи-спортшика (в шнурках, бантиках и фиолетовом цвете!) — которая, впрочем, с каждым сезоном все больше напоминает самоповтор (и мы готовы к этому разговору!).
Оливия Колман в готической черной коже на подиуме Miu Miu
Эмма Коррин не расстается с нано-шортами еще с показа Miu Miu осень-зима 2023 года
Джиджи Хадид учит носить парадную миди-юбку со спортивным топом
Это комбо: спортивный лонгслив + коктейльное мини-платье в духе 1960-х
Рады видеть большую фэшн-надежду русского моделинга Алину Миллер на подиуме Miu Miu!
Miu Miu SS'27
Miu Miu SS'27
Miu Miu SS'27
Miu Miu SS'27
Элла Траволта возвращает нам брюки с лампасами
Как спасти любой лук без скотча, регистрации и смс (туториал от суперстилиста Miu Miu Лотты Волковой!) — правильно, украсить бантиком: прижились как на кроссовках, так и на клетчатых преппи-миди. В отличие от отгремевшего миланского шоу Prada, в Miu Miu синьора Миучча разрешает нам носить не только юбки — выдает индульгенцию на микрошорты, коктейльные платья в духе 1960-х и даже на брюки в лампасах. Плюс напоминает, что лучший верх — это топ-бра (можно стилизовать с лонгом, а можно носить на голое тело, как Джиджи Хадид!), а лучшие аксессуары — шнурок в роли пояса и акцентные очки-цокотухи.
Джейми Белл топит за остромодные бейсбольные лонги
Miu Miu SS'27
Актриса Кэтрин Уотерстон доказывает, что жилетка — новый джемпер
Miu Miu SS'27
Miu Miu SS'27
Miu Miu SS'27
По примеру Эми Клинниум забираем платья-халтеры в следующее лето
Miu Miu SS'27
Звезда «Осколков» Игби Ригни меняет пояс на шнурок от кроссов!
Miu Miu SS'27
Miu Miu SS'27
Miu Miu SS'27
Следующим летом фиолетовый заменит нам красный — особенно в колорблок-комбо с оранжевым, зеленым и желтым оттенками, а также клеткой и горошковым паттерном. Чередуем культовые кожаные пиджаки Miu Miu с яркими рашгардами, не отказываемся от халтеров и помним, что многослойность — вечная лоттоволковская база: бра поверх лонгслива — норм, платье поверх бра поверх лонгслива — гуд, ветровка поверх платья поверх бра поверх лонгслива — восхитительно!
Комментарии (0)