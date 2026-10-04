Miu Miu: Оливия Колман, Эмма Коррин и Джиджи Хадид показали, как носить фэнси-спортшик от Миуччи Прада

Как спасти любой лук без скотча, регистрации и смс (туториал от суперстилиста Miu Miu Лотты Волковой!) — правильно, украсить бантиком: прижились как на кроссовках, так и на клетчатых преппи-миди. В отличие от отгремевшего миланского шоу Prada, в Miu Miu синьора Миучча разрешает нам носить не только юбки — выдает индульгенцию на микрошорты, коктейльные платья в духе 1960-х и даже на брюки в лампасах. Плюс напоминает, что лучший верх — это топ-бра (можно стилизовать с лонгом, а можно носить на голое тело, как Джиджи Хадид!), а лучшие аксессуары — шнурок в роли пояса и акцентные очки-цокотухи.