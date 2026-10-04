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Показы и коллекции

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Miu Miu: Оливия Колман, Эмма Коррин и Джиджи Хадид показали, как носить фэнси-спортшик от Миуччи Прада

В новом сезоне бренд Miu Miu (он же — личное царство фэшн-эскапизма Миуччи Прада!) выводит на подиум новый пул селебрити (готическая Оливия Колман встречает вечного амбассадора микрошорт Эмму Коррин!). А еще показывает свежую итерацию фирменного преппи-спортшика (в шнурках, бантиках и фиолетовом цвете!) — которая, впрочем, с каждым сезоном все больше напоминает самоповтор (и мы готовы к этому разговору!). 

Оливия Колман в готической черной коже на подиуме Miu Miu
Архивы пресс-служб

Оливия Колман в готической черной коже на подиуме Miu Miu

Эмма Коррин не расстается с нано-шортами еще с показа Miu Miu осень-зима 2023 года
Архивы пресс-служб

Эмма Коррин не расстается с нано-шортами еще с показа Miu Miu осень-зима 2023 года

Джиджи Хадид учит носить парадную миди-юбку со спортивным топом
Архивы пресс-служб

Джиджи Хадид учит носить парадную миди-юбку со спортивным топом

Это комбо: спортивный лонгслив + коктейльное мини-платье в духе 1960-х
Архивы пресс-служб

Это комбо: спортивный лонгслив + коктейльное мини-платье в духе 1960-х

Рады видеть большую фэшн-надежду русского моделинга Алину Миллер на подиуме Miu Miu!
Архивы пресс-служб

Рады видеть большую фэшн-надежду русского моделинга Алину Миллер на подиуме Miu Miu!

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Элла Траволта возвращает нам брюки с лампасами
Архивы пресс-служб

Элла Траволта возвращает нам брюки с лампасами

Как спасти любой лук без скотча, регистрации и смс (туториал от суперстилиста Miu Miu Лотты Волковой!) — правильно, украсить бантиком: прижились как на кроссовках, так и на клетчатых преппи-миди. В отличие от отгремевшего миланского шоу Prada, в Miu Miu синьора Миучча разрешает нам носить не только юбки — выдает индульгенцию на микрошорты, коктейльные платья в духе 1960-х и даже на брюки в лампасах. Плюс напоминает, что лучший верх — это топ-бра (можно стилизовать с лонгом, а можно носить на голое тело, как Джиджи Хадид!), а лучшие аксессуары — шнурок в роли пояса и акцентные очки-цокотухи.

Джейми Белл топит за остромодные бейсбольные лонги
Архивы пресс-служб

Джейми Белл топит за остромодные бейсбольные лонги

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Актриса Кэтрин Уотерстон доказывает, что жилетка — новый джемпер
Архивы пресс-служб

Актриса Кэтрин Уотерстон доказывает, что жилетка — новый джемпер

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

По примеру Эми Клинниум забираем платья-халтеры в следующее лето
Архивы пресс-служб

По примеру Эми Клинниум забираем платья-халтеры в следующее лето

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Звезда «Осколков» Игби Ригни меняет пояс на шнурок от кроссов!
Архивы пресс-служб

Звезда «Осколков» Игби Ригни меняет пояс на шнурок от кроссов!

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Следующим летом фиолетовый заменит нам красный — особенно в колорблок-комбо с оранжевым, зеленым и желтым оттенками, а также клеткой и горошковым паттерном. Чередуем культовые кожаные пиджаки Miu Miu с яркими рашгардами, не отказываемся от халтеров и помним, что многослойность — вечная лоттоволковская база: бра поверх лонгслива — норм, платье поверх бра поверх лонгслива — гуд, ветровка поверх платья поверх бра поверх лонгслива — восхитительно!

Ноа Джуп солидарен с Игби Ригни в том, что преппи-шнурок от кроссовок — это база
Архивы пресс-служб

Ноа Джуп солидарен с Игби Ригни в том, что преппи-шнурок от кроссовок — это база

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'27

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