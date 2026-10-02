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Показы и коллекции

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Loewe: показываем феноменальный колорблок и авангардистский спортшик в новой коллекции Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса

Сакральная геометрия — новый гипертренд в моде! Courrèges и Hodakova вызывают подиумный дух Хуссейна Чалаяна, дикий авангард Дюрана Лантинка в Jean Paul Gaultier собирает фанбазу из студенческих брендов-ньюкамеров, а Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес в Loewe выдают собственную версию футуристичного спортшика 2k27 (читай: упражняются в колорблоке и круто цитируют крейзи-архивы Джонатана Андерсона!).

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Формируем новую нейронную связь — стилизует ультрахитовый бирюзовый с болотным!
Архивы пресс-служб

Формируем новую нейронную связь — стилизует ультрахитовый бирюзовый с болотным!

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Главный стейтмент-акцент — светоотражающие лацканы!
Архивы пресс-служб

Главный стейтмент-акцент — светоотражающие лацканы!

Мастхэв Loewe SS'27 — каскадные платья-флэпперы
Архивы пресс-служб

Мастхэв Loewe SS'27 — каскадные платья-флэпперы

Надеваем технологичные джемперы сразу под корпоративный клетчатый пиджак
Архивы пресс-служб

Надеваем технологичные джемперы сразу под корпоративный клетчатый пиджак

Следующей весной мы спокойны за нишевых миллениалов, для которых в Loewe припасли ветровки, зипки, сигнальные анораки, которые ожидаем увидеть во время главных мировых пелотонов. В стадионных декорациях Венсенского замка (оммаж лондонскому «Глобусу» и Анатомическому театру Падуи!) Маккалоу и Эрнандес советуют носить спортивную экипировку прямиком с офисными брюками на ультравысокой посадке и надевать технологичные джемперы сразу под корпоративный клетчатый пиджак. А еще напоминают базу: лучшая обувь — кроссы, лучшие аксессуары — велоочки и свитер в роли шарфа, а главный стейтмент-акцент — светоотражающие лацканы!

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Lumpen boy Аким Бацких доказывает, что лучший головной убор — купальный чепчик!
Архивы пресс-служб

Lumpen boy Аким Бацких доказывает, что лучший головной убор — купальный чепчик!

Лучший шарф по мнению Loewe (и фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич!) — это джемпер!
Архивы пресс-служб

Лучший шарф по мнению Loewe (и фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич!) — это джемпер! 

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

К нам вернулись кожаные куртки в драпировках из мужской коллекции весна-лето 2025 года — теперь носим с карго-брюками!
Архивы пресс-служб

К нам вернулись кожаные куртки в драпировках из мужской коллекции весна-лето 2025 года — теперь носим с карго-брюками!

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Стайлинг-трюк: заправляем галстук в рубашку!
Архивы пресс-служб

Стайлинг-трюк: заправляем галстук в рубашку!

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Фэшн-архивы Джонатана Андерсона в надежных руках: once again рады видеть дикие эксперименты с пропорциями (ультравысокая посадка юбок VS псевдоанатомическая талия платьев!) и виртуозный колорблок (продолжаем носить яркий желтый, кобальтовый и оранжевый оттенки, а еще формируем новую нейронную связь — стилизует ультрахитовый бирюзовый с болотным!). Плюс готовимся примерить новые итерации культовых мастхэвов (к нам вернулись кожаные куртки в драпировках из мужской коллекции весна-лето 2025 года — теперь носим с карго-брюками!). А еще из трендрепортов на подиум Loewe перебрались летящие платья-флэпперы (ревущие 1920-ые — важный тренд сезона!) и топовые паттерны — от резко-контрастной полоски до цветочных клумб!

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

Loewe SS'27
Архивы пресс-служб

Loewe SS'27

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