Loewe: показываем феноменальный колорблок и авангардистский спортшик в новой коллекции Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса

Сакральная геометрия — новый гипертренд в моде! Courrèges и Hodakova вызывают подиумный дух Хуссейна Чалаяна, дикий авангард Дюрана Лантинка в Jean Paul Gaultier собирает фанбазу из студенческих брендов-ньюкамеров, а Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес в Loewe выдают собственную версию футуристичного спортшика 2k27 (читай: упражняются в колорблоке и круто цитируют крейзи-архивы Джонатана Андерсона!).
Loewe SS'27
Loewe SS'27
Формируем новую нейронную связь — стилизует ультрахитовый бирюзовый с болотным!
Loewe SS'27
Loewe SS'27
Loewe SS'27
Главный стейтмент-акцент — светоотражающие лацканы!
Мастхэв Loewe SS'27 — каскадные платья-флэпперы
Надеваем технологичные джемперы сразу под корпоративный клетчатый пиджак
Следующей весной мы спокойны за нишевых миллениалов, для которых в Loewe припасли ветровки, зипки, сигнальные анораки, которые ожидаем увидеть во время главных мировых пелотонов. В стадионных декорациях Венсенского замка (оммаж лондонскому «Глобусу» и Анатомическому театру Падуи!) Маккалоу и Эрнандес советуют носить спортивную экипировку прямиком с офисными брюками на ультравысокой посадке и надевать технологичные джемперы сразу под корпоративный клетчатый пиджак. А еще напоминают базу: лучшая обувь — кроссы, лучшие аксессуары — велоочки и свитер в роли шарфа, а главный стейтмент-акцент — светоотражающие лацканы!
Loewe SS'27
Lumpen boy Аким Бацких доказывает, что лучший головной убор — купальный чепчик!
Лучший шарф по мнению Loewe (и фэшн-директора Собака.ru Юлии Машнич!) — это джемпер!
Loewe SS'27
К нам вернулись кожаные куртки в драпировках из мужской коллекции весна-лето 2025 года — теперь носим с карго-брюками!
Loewe SS'27
Loewe SS'27
Стайлинг-трюк: заправляем галстук в рубашку!
Loewe SS'27
Loewe SS'27
Loewe SS'27
Фэшн-архивы Джонатана Андерсона в надежных руках: once again рады видеть дикие эксперименты с пропорциями (ультравысокая посадка юбок VS псевдоанатомическая талия платьев!) и виртуозный колорблок (продолжаем носить яркий желтый, кобальтовый и оранжевый оттенки, а еще формируем новую нейронную связь — стилизует ультрахитовый бирюзовый с болотным!). Плюс готовимся примерить новые итерации культовых мастхэвов (к нам вернулись кожаные куртки в драпировках из мужской коллекции весна-лето 2025 года — теперь носим с карго-брюками!). А еще из трендрепортов на подиум Loewe перебрались летящие платья-флэпперы (ревущие 1920-ые — важный тренд сезона!) и топовые паттерны — от резко-контрастной полоски до цветочных клумб!
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