Loewe: показываем феноменальный колорблок и авангардистский спортшик в новой коллекции Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса

Фэшн-архивы Джонатана Андерсона в надежных руках: once again рады видеть дикие эксперименты с пропорциями (ультравысокая посадка юбок VS псевдоанатомическая талия платьев!) и виртуозный колорблок (продолжаем носить яркий желтый, кобальтовый и оранжевый оттенки, а еще формируем новую нейронную связь — стилизует ультрахитовый бирюзовый с болотным!). Плюс готовимся примерить новые итерации культовых мастхэвов (к нам вернулись кожаные куртки в драпировках из мужской коллекции весна-лето 2025 года — теперь носим с карго-брюками!). А еще из трендрепортов на подиум Loewe перебрались летящие платья-флэпперы (ревущие 1920-ые — важный тренд сезона!) и топовые паттерны — от резко-контрастной полоски до цветочных клумб!