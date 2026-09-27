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Показы и коллекции

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Bottega Veneta: в новой коллекции Луиз Троттер воплотила мечту фэшн-кинестетика (фактурные плетения из рафии, шуршащая бахрома и ажурное макраме!)

В новом сезоне креативный директор Bottega Veneta Луиз Троттер примерила на себя роль фэшн-мастерицы и укротила плетения всех мастей: показала ажурные свитеры, вязаные макраме-шапочки и гигантские сумки из рафии при поддержке баотфортов, шарфов и клатчей в фирменной технике intrecciato. 

Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway

Главный сезонный мастхэв, по мнению худрука Bottega Veneta (и европейских синоптиков!) — головные уборы из пряжи, соломы и крупных текстильных лент, которые Луиз Троттер предлагает носить со всем — от рубашек с коротким рукавом из полупрозрачного хлопка и точеных жакетов с акцентными плечами до классических тренчей и макинтошей.

С плетением шляпок зарифмовались ажурные свитеры, тонкие платья-паутинки (трансформировались в топы со шлейфом при поддержке шуршащих шароваров!), многочисленные сумки из рафии (вам гигатоут или лохматый клатч с соломенной бахромой?) и фирменные intrecciato-айтемы: прямые платья-мини в сочетании с ботфортами на плоской подошве, тренчи в трендовом navy-оттенке и длинные шарфы, которые дизайнер предложила носить в качестве поясов поверх костюмов из масляного шелка. 

Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway

Еще одна фэшн-гиперфиксация креативного директора — бахрома, которая свисала с плащевых эполетов, украшала узелковых топов и создавала дополнительный слой на объемных юбках и цветочных блузах. Помимо флористического принта следом за топ-моделью Мариякарлой Босконо говорим «да» пастельному колорблоку и наслаиваем поверх голубой рубашки нежно-розовую блузу и дополняем лук банановыми брюками. А при желании остаемся в рамках черного монохрома даже летом и следом за Кендалл Дженнер выгуливаем драпирванное макси с асимметричным бантом на плече в сочетании с вязаными босоножками без каблука. 

Вот еще несколько отличных стайлинг-трюков с показа Bottega Veneta SS'27: 

  • это комбо: приталенное макси-пальто изо льна и накладное макраме-жабо; 
  • сочиняем даблбэггинг и берем в руки сразу два клатча — из гладкой кожи и плетеный; 
  • создаем фэшн-асимметрию и завязываем один край легкого плаща в крепкий узел; 
  • примеряем псевдорыбацикие сандалии в тандеме с шелковыми носками (а еще — костюмными бермудами и тренчами-платьями!); 
  • разбавляем однотонный лук с джемпером и брюками пестрым нашейным платком; 
  • лучшая обувь для мужчин — пастельно-розовые джазовки с intrecciato-плетением. 
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway
Vogue Runway

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