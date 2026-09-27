Bottega Veneta: в новой коллекции Луиз Троттер воплотила мечту фэшн-кинестетика (фактурные плетения из рафии, шуршащая бахрома и ажурное макраме!)

В новом сезоне креативный директор Bottega Veneta Луиз Троттер примерила на себя роль фэшн-мастерицы и укротила плетения всех мастей: показала ажурные свитеры, вязаные макраме-шапочки и гигантские сумки из рафии при поддержке баотфортов, шарфов и клатчей в фирменной технике intrecciato.
Главный сезонный мастхэв, по мнению худрука Bottega Veneta (и европейских синоптиков!) — головные уборы из пряжи, соломы и крупных текстильных лент, которые Луиз Троттер предлагает носить со всем — от рубашек с коротким рукавом из полупрозрачного хлопка и точеных жакетов с акцентными плечами до классических тренчей и макинтошей.
С плетением шляпок зарифмовались ажурные свитеры, тонкие платья-паутинки (трансформировались в топы со шлейфом при поддержке шуршащих шароваров!), многочисленные сумки из рафии (вам гигатоут или лохматый клатч с соломенной бахромой?) и фирменные intrecciato-айтемы: прямые платья-мини в сочетании с ботфортами на плоской подошве, тренчи в трендовом navy-оттенке и длинные шарфы, которые дизайнер предложила носить в качестве поясов поверх костюмов из масляного шелка.
Еще одна фэшн-гиперфиксация креативного директора — бахрома, которая свисала с плащевых эполетов, украшала узелковых топов и создавала дополнительный слой на объемных юбках и цветочных блузах. Помимо флористического принта следом за топ-моделью Мариякарлой Босконо говорим «да» пастельному колорблоку и наслаиваем поверх голубой рубашки нежно-розовую блузу и дополняем лук банановыми брюками. А при желании остаемся в рамках черного монохрома даже летом и следом за Кендалл Дженнер выгуливаем драпирванное макси с асимметричным бантом на плече в сочетании с вязаными босоножками без каблука.
Вот еще несколько отличных стайлинг-трюков с показа Bottega Veneta SS'27:
- это комбо: приталенное макси-пальто изо льна и накладное макраме-жабо;
- сочиняем даблбэггинг и берем в руки сразу два клатча — из гладкой кожи и плетеный;
- создаем фэшн-асимметрию и завязываем один край легкого плаща в крепкий узел;
- примеряем псевдорыбацикие сандалии в тандеме с шелковыми носками (а еще — костюмными бермудами и тренчами-платьями!);
- разбавляем однотонный лук с джемпером и брюками пестрым нашейным платком;
- лучшая обувь для мужчин — пастельно-розовые джазовки с intrecciato-плетением.
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