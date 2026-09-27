Bottega Veneta: в новой коллекции Луиз Троттер воплотила мечту фэшн-кинестетика (фактурные плетения из рафии, шуршащая бахрома и ажурное макраме!)

Главный сезонный мастхэв, по мнению худрука Bottega Veneta (и европейских синоптиков!) — головные уборы из пряжи, соломы и крупных текстильных лент, которые Луиз Троттер предлагает носить со всем — от рубашек с коротким рукавом из полупрозрачного хлопка и точеных жакетов с акцентными плечами до классических тренчей и макинтошей.

С плетением шляпок зарифмовались ажурные свитеры, тонкие платья-паутинки (трансформировались в топы со шлейфом при поддержке шуршащих шароваров!), многочисленные сумки из рафии (вам гигатоут или лохматый клатч с соломенной бахромой?) и фирменные intrecciato-айтемы: прямые платья-мини в сочетании с ботфортами на плоской подошве, тренчи в трендовом navy-оттенке и длинные шарфы, которые дизайнер предложила носить в качестве поясов поверх костюмов из масляного шелка.