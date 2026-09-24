Roberto Cavalli: виртуоз анималистичного китча Фаусто Пульизи показал весенне-летнюю коллекцию

В новой коллекции креативный директор Roberto Cavalli Фаусто Пульизи укротил сразу весь экзотик-зверинец — от тигра до зебры и питона. А заодно лихо смешал его с тропическими цветами (на воздушных накидках и полупрозрачных блузах!), морскими кораллами (в виде кулонов и моносерег!) и пестрыми стразами (неотделимы от денима!).
Предвкушаем Cavalli Summer и практикуем принт-комбинаторику по фэшн-методичке креативного директора Фаусто Пульизи: миксуем тигровый кэтсьют с шелковой накидкой, усыпанной ярко-розовыми альстромериями, при желании женим леопардовые брюки с украшенной тату-узорами блузой, а еще — дополняем макси-юбку с рептильным орнаментом футболкой в морковно-синюю полоску.
Фиксируем, как худрук Cavalli отправляет в нокаут тихую роскошь и всех ее фэшн-двойников. На миланском подиуме сегодня никаких бежевых букле-пальто, белых рубашек и отутюженных бермудов — только еле держащиеся на бедрах пестрые скинни (а еще лучше — в тандеме с тигровыми стрингами!), пернатые мини-юбки со стразами, полупрозрачные блузы-фугу с неоновым градиентом и пятнистые сабо на шпильке. Помимо анималистичных killer shoes говорим «да» кожаным чокерам с шипами, крокодиловым металлик-сумкам и золотистым поясам-цепям (вот оно, идеальное экзотик-комбо для диких рейвов в К30!).
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