Roberto Cavalli: виртуоз анималистичного китча Фаусто Пульизи показал весенне-летнюю коллекцию

Фиксируем, как худрук Cavalli отправляет в нокаут тихую роскошь и всех ее фэшн-двойников. На миланском подиуме сегодня никаких бежевых букле-пальто, белых рубашек и отутюженных бермудов — только еле держащиеся на бедрах пестрые скинни (а еще лучше — в тандеме с тигровыми стрингами!), пернатые мини-юбки со стразами, полупрозрачные блузы-фугу с неоновым градиентом и пятнистые сабо на шпильке. Помимо анималистичных killer shoes говорим «да» кожаным чокерам с шипами, крокодиловым металлик-сумкам и золотистым поясам-цепям (вот оно, идеальное экзотик-комбо для диких рейвов в К30!).