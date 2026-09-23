Jil Sander: в новой коллекции Симоне Беллотти поженил маскулинные жакеты с воздушными платьями-шарами

Тысячу и один жакет показал в весенне-летней Jil Sander Симоне Беллотти: приталенные без лацканов, но сразу с четырьмя карманами, А-образные с пуговицами до половины, с О-силуэтом и застегивающиеся под самым горлом и эктраузкие со складками в области талии, а еще — удлиненные и неряшливо задрапированные. Всё это худрук советует носить в духе сериала «Разделение» — в сочетании с костюмными бермудами, зауженными брюками со стрелками, прямыми мини-юбками и строгими «карандашами».