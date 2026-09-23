Jil Sander: в новой коллекции Симоне Беллотти поженил маскулинные жакеты с воздушными платьями-шарами

Жакет и все его субличности, надувные платья и мятый атлас, а еще — плюшевый трикотаж и плотные колготки (на радость маме!) — вот ключевые составляющие третьего показа Симоне Беллотти на посту креативного директора. А чем еще запомнилась коллекция Jil Sander SS'27, рассказываем в материале Собака.ru.
Тысячу и один жакет показал в весенне-летней Jil Sander Симоне Беллотти: приталенные без лацканов, но сразу с четырьмя карманами, А-образные с пуговицами до половины, с О-силуэтом и застегивающиеся под самым горлом и эктраузкие со складками в области талии, а еще — удлиненные и неряшливо задрапированные. Всё это худрук советует носить в духе сериала «Разделение» — в сочетании с костюмными бермудами, зауженными брюками со стрелками, прямыми мини-юбками и строгими «карандашами».
Ближе к концу шоу коллекцию внезапно разбавили более расслабленные и даже разноцветные айтемы: воздушные платья со шлейфом из переливающейся тафты (подобные были и из хрустящего лимонного хлопка!), ворсистые барби-юбки в ультрамодной длине по колено (миксуем с плотными серыми колготками и старомодными лодочками в тон!) и пастельно-розовые (будто бумажные) плащи-пыльники.
Офисные клерки, аларм! Разглядели классные стайлинг-трюки с рабочей униформой:
- лучшая пара серому костюму — лиловые колготки или ультрамариновый джемпер;
- отказываемся от утюга в пользу трендового краш-эффекта (особенно в случае юбок из атласа!);
- вместо привычной белой рубашки надеваем вариант в оттенке фисташкового джелато;
- по примеру модели (и подопечной агентства Avant!) Даши Казаковой заводим дружбу с арглайл-клеткой и носим ее в любом исполнении — от джемперов до платьев.
Комментарии (0)