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Показы и коллекции

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Jil Sander: в новой коллекции Симоне Беллотти поженил маскулинные жакеты с воздушными платьями-шарами

Жакет и все его субличности, надувные платья и мятый атлас, а еще — плюшевый трикотаж и плотные колготки (на радость маме!) — вот ключевые составляющие третьего показа Симоне Беллотти на посту креативного директора. А чем еще запомнилась коллекция Jil Sander SS'27, рассказываем в материале Собака.ru.

Тысячу и один жакет показал в весенне-летней Jil Sander Симоне Беллотти: приталенные без лацканов, но сразу с четырьмя карманами, А-образные с пуговицами до половины, с О-силуэтом и застегивающиеся под самым горлом и эктраузкие со складками в области талии, а еще — удлиненные и неряшливо задрапированные. Всё это худрук советует носить в духе сериала «Разделение» — в сочетании с костюмными бермудами, зауженными брюками со стрелками, прямыми мини-юбками и строгими «карандашами». 

Ближе к концу шоу коллекцию внезапно разбавили более расслабленные и даже разноцветные айтемы: воздушные платья со шлейфом из переливающейся тафты (подобные были и из хрустящего лимонного хлопка!), ворсистые барби-юбки в ультрамодной длине по колено (миксуем с плотными серыми колготками и старомодными лодочками в тон!) и пастельно-розовые (будто бумажные) плащи-пыльники.

Офисные клерки, аларм! Разглядели классные стайлинг-трюки с рабочей униформой: 

  • лучшая пара серому костюму — лиловые колготки или ультрамариновый джемпер; 
  • отказываемся от утюга в пользу трендового краш-эффекта (особенно в случае юбок из атласа!); 
  • вместо привычной белой рубашки надеваем вариант в оттенке фисташкового джелато; 
  • по примеру модели (и подопечной агентства Avant!) Даши Казаковой заводим дружбу с арглайл-клеткой и носим ее в любом исполнении — от джемперов до платьев. 

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