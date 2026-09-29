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Показы и коллекции

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Saint Laurent: Шарлотта Генсбур спела лебединую песню и проводила золотой век SL Энтони Ваккарелло

Ну просто сусальное золото! Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло нарочито подтвердил слухи об уходе с поста креативного директора, символически отдав сыну ключи от модного дома. На прощание выдал грандиозное фэшн-крещендо: раскрыл хтоническую субличность царя Мидаса и утопил новую коллекцию в золоте — под "Io Vengo" Пьеро Де Бенедиктиса, лебединые цитаты-пассажи из «Оползеня» французского поэта Ива Бонфуа («Порой уходящее оставляет больше света, чем оставшееся» — эпиграф показа в экспликации, где Ваккарелло поблагодарил всю команду модного дома) и финальный лайв Шарлотты Генсбур (проводила Ваккарелло так же, как Катрин Денев — Ива Сен-Лорана в 2002 году!). 

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Золото с пурпурным отливом — да, так тоже можно!
Архивы пресс-служб

Золото с пурпурным отливом — да, так тоже можно! 

Русская модель Таня Чурбанова на подиуме Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Русская модель Таня Чурбанова на подиуме Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Сет-дизайн шоу Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Сет-дизайн шоу Saint Laurent SS'27

Провожаем золотой век Saint Laurent в формате тотального фэшн-эскапизма — только золото (любимый оттенок Ива!), громкая boom-boom роскошь и интерконтинентальные люстры (пространство шоу на Трокадеро цитирует освещение бальных залов парижского отеля InterContinental, где Ив проводил кутюрные шоу).

Ваккарелло напоследок снова одевает нас в фирменное комбо из объемного верха и юбки-карандаша, летящие плащи, кутюрные туфли (дизайнер дома Коррадо Де Биазеи украсил извивающимися снейк-каблуками!) и сверхмассивные обвесы, отсылающие к украшениям из архивов 1984–85 годов. Плюс цитирует золотой плащ осень-зима 1980 года, головные уборы-тюрбаны и сверкающие меховые пальто из Русской (1976) и Китайской коллекций (1977), доказывая вечную ультрахитовость оперных пальто. Ну а в эндшпиле выдает сет парадных костюмов из черного бархата (финал, как в прощальной кутюрной коллекции Ива 2002 года!) и гротескно-многоярусных шифоновых платьев!

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Микс золота и леопардового принта — тоже вариант!
Архивы пресс-служб

Микс золота и леопардового принта — тоже вариант! 

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Стилизуем золото правильно — с летящими шифоновыми шарфами в красном, зеленом, терракотовом и темно-синем оттенках, а затем на контрасте дополняем гранжевым смоки и мрачной помадой. Говорим «да» парче, щедрой вышивке и акцентным брошам на воздушных тюрбанах, которые ожидаем увидеть на дорогих друзьях Saint Laurent: в первом ряду шоу собрались топ-модели Амбер Валетта, Роузи Хантингтон-Уайтли и Кейт Мосс с дочерью Лилой, суперстилист Лотта Волкова, k-pop звезда Rosé, кинодивы Филиппин Леруа Болье, Зое Кравиц, главная it-girl нашего сердца (и Марка Эйдельштейна!) Надя Ли Коэн, а также режиссер Гаспар Ноэ под руку с кавергерл Собака.ru Анастасией Шевцовой!

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27
Архивы пресс-служб

Saint Laurent SS'27

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