Saint Laurent: Шарлотта Генсбур спела лебединую песню и проводила золотой век SL Энтони Ваккарелло

Ну просто сусальное золото! Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло нарочито подтвердил слухи об уходе с поста креативного директора, символически отдав сыну ключи от модного дома. На прощание выдал грандиозное фэшн-крещендо: раскрыл хтоническую субличность царя Мидаса и утопил новую коллекцию в золоте — под "Io Vengo" Пьеро Де Бенедиктиса, лебединые цитаты-пассажи из «Оползеня» французского поэта Ива Бонфуа («Порой уходящее оставляет больше света, чем оставшееся» — эпиграф показа в экспликации, где Ваккарелло поблагодарил всю команду модного дома) и финальный лайв Шарлотты Генсбур (проводила Ваккарелло так же, как Катрин Денев — Ива Сен-Лорана в 2002 году!).
Saint Laurent SS'27
Золото с пурпурным отливом — да, так тоже можно!
Русская модель Таня Чурбанова на подиуме Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Saint Laurent SS'27
Сет-дизайн шоу Saint Laurent SS'27
Провожаем золотой век Saint Laurent в формате тотального фэшн-эскапизма — только золото (любимый оттенок Ива!), громкая boom-boom роскошь и интерконтинентальные люстры (пространство шоу на Трокадеро цитирует освещение бальных залов парижского отеля InterContinental, где Ив проводил кутюрные шоу).
Ваккарелло напоследок снова одевает нас в фирменное комбо из объемного верха и юбки-карандаша, летящие плащи, кутюрные туфли (дизайнер дома Коррадо Де Биазеи украсил извивающимися снейк-каблуками!) и сверхмассивные обвесы, отсылающие к украшениям из архивов 1984–85 годов. Плюс цитирует золотой плащ осень-зима 1980 года, головные уборы-тюрбаны и сверкающие меховые пальто из Русской (1976) и Китайской коллекций (1977), доказывая вечную ультрахитовость оперных пальто. Ну а в эндшпиле выдает сет парадных костюмов из черного бархата (финал, как в прощальной кутюрной коллекции Ива 2002 года!) и гротескно-многоярусных шифоновых платьев!
Стилизуем золото правильно — с летящими шифоновыми шарфами в красном, зеленом, терракотовом и темно-синем оттенках, а затем на контрасте дополняем гранжевым смоки и мрачной помадой. Говорим «да» парче, щедрой вышивке и акцентным брошам на воздушных тюрбанах, которые ожидаем увидеть на дорогих друзьях Saint Laurent: в первом ряду шоу собрались топ-модели Амбер Валетта, Роузи Хантингтон-Уайтли и Кейт Мосс с дочерью Лилой, суперстилист Лотта Волкова, k-pop звезда Rosé, кинодивы Филиппин Леруа Болье, Зое Кравиц, главная it-girl нашего сердца (и Марка Эйдельштейна!) Надя Ли Коэн, а также режиссер Гаспар Ноэ под руку с кавергерл Собака.ru Анастасией Шевцовой!
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