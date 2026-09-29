Saint Laurent: Шарлотта Генсбур спела лебединую песню и проводила золотой век SL Энтони Ваккарелло

Провожаем золотой век Saint Laurent в формате тотального фэшн-эскапизма — только золото (любимый оттенок Ива!), громкая boom-boom роскошь и интерконтинентальные люстры (пространство шоу на Трокадеро цитирует освещение бальных залов парижского отеля InterContinental, где Ив проводил кутюрные шоу).

Ваккарелло напоследок снова одевает нас в фирменное комбо из объемного верха и юбки-карандаша, летящие плащи, кутюрные туфли (дизайнер дома Коррадо Де Биазеи украсил извивающимися снейк-каблуками!) и сверхмассивные обвесы, отсылающие к украшениям из архивов 1984–85 годов. Плюс цитирует золотой плащ осень-зима 1980 года, головные уборы-тюрбаны и сверкающие меховые пальто из Русской (1976) и Китайской коллекций (1977), доказывая вечную ультрахитовость оперных пальто. Ну а в эндшпиле выдает сет парадных костюмов из черного бархата (финал, как в прощальной кутюрной коллекции Ива 2002 года!) и гротескно-многоярусных шифоновых платьев!