Christian Dior: как прошел сеанс фэшн-дендротерапии от Джонатана Андерсона в саду Тюильри

Следующей весной уходим от вимсимаксинга к пастельным оттенкам: сочетаем светло-желтый с пудровым, салатовый — с коричневым, а голубой — с белым. Плюс снижаем насыщенность принтов и выкручиваем экспозицию на максимум — в итоге смело примеряем выцветшие орнаменты, которыми Джонатан Андерсон украсил воздушные платья с акцентным кринолином-баской. Но все же главный паттерн сезона — полоска, которой украшены как рубашки Dior, так и невесомые жакеты (техника trompe-l’œil перебралась на подиум из мужской коллекции — вместе с снейк-брюками в драгоценных оттенках!).