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Показы и коллекции

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Christian Dior: как прошел сеанс фэшн-дендротерапии от Джонатана Андерсона в саду Тюильри

В сезона весна-лето 2027 года худрук Christian Dior Джонатан Андерсон рассуждает о горе и утрате (посвящает новую коллекцию PR-директору Dior Матильде Фавье, разбившейся в автокатастрофе в августе) и находит утешение в витальных рюшах, раскидистых цветочных принтах, древесном сет-дизайне садов Тюильри и коллекционных грецких орехах wenwan hetao (разосланы гостям показа для медитативного катания в ладонях!).

Это комбо: голубой лонгслив в рюшах + золотые снейк-брюки (перекочевали на шоу из мужской коллекции SS'27!) + лебедь-минодьер!
Архивы пресс-служб

Это комбо: голубой лонгслив в рюшах + золотые снейк-брюки (перекочевали на шоу из мужской коллекции SS'27!) + лебедь-минодьер!

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Моносерьга-перышко Моны Тугаард зарифмована с пуговками-птичками на жакете!
Архивы пресс-служб

Моносерьга-перышко Моны Тугаард зарифмована с пуговками-птичками на жакете!

Акцентная моносерьга-орхидея — тоже вариант
Архивы пресс-служб

Акцентная моносерьга-орхидея — тоже вариант

Вот это камбэк! Модель Даша Корчина снова на подиуме Christian Dior (ходила еще на кутюрном шоу 2014!)
Архивы пресс-служб

Вот это камбэк! Модель Даша Корчина снова на подиуме Christian Dior (ходила еще на кутюрном шоу 2014!)

В новом сезоне бахромой украшены пальто, юбки и диоровские хобо
Архивы пресс-служб

В новом сезоне бахромой украшены пальто, юбки и диоровские хобо

Вангуем, что скоро на смену анималистичным принтам брюк придет древесный!
Архивы пресс-служб

Вангуем, что скоро на смену анималистичным принтам брюк придет древесный!

Важный стайлинг-трюк показа: акцентная цепочка, зафиксированная на жакете
Архивы пресс-служб

Важный стайлинг-трюк показа: акцентная цепочка, зафиксированная на жакете

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

В новом сезоне Джонатан Андерсон выдает новую порцию жакетов Bar и расшитых юбок-юнон, настаивает на каблуках kitten heel (ромкорный ответ гуччи-стрипам!), а также дарит вариации культового диоровского платья La Cigale 1952 года. В мире аксессуаров вырастил для нас ультрадлинные моносерьги из шифоновых лепестков, а посреди архивных туфель-кувшинок и клатчей-лебедей приголубил белоснежного лебедя-минодьера. 

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Модель Аяна Хайдар дебютировала на шоу Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Модель Аяна Хайдар дебютировала на шоу Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Следующей весной уходим от вимсимаксинга к пастельным оттенкам: сочетаем светло-желтый с пудровым, салатовый — с коричневым, а голубой — с белым. Плюс снижаем насыщенность принтов и выкручиваем экспозицию на максимум — в итоге смело примеряем выцветшие орнаменты, которыми Джонатан Андерсон украсил воздушные платья с акцентным кринолином-баской. Но все же главный паттерн сезона — полоска, которой украшены как рубашки Dior, так и невесомые жакеты (техника trompe-l’œil перебралась на подиум из мужской коллекции — вместе с снейк-брюками в драгоценных оттенках!). 

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Модель Лера Сергеева примерила клетчатое трипл-комбо (жакет! блуза! юбка!) на подиуме Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Модель Лера Сергеева примерила клетчатое трипл-комбо (жакет! блуза! юбка!) на подиуме Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27
Архивы пресс-служб

Christian Dior SS'27

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